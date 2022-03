Detto Fatto lanciata la bomba, Bianca Guaccero va via e Milly Carlucci …

0 SHARES Condividi Tweet

Detto Fatto è una delle più seguite trasmissioni Rai a proposito della quale nel corso delle ultime settimane si sono susseguite notizie di vario tipo. E nello specifico si sono fatte sempre più insistenti le voci relative ad un incerto futuro per la trasmissione. Nelle ultime ore però sarebbero emerse delle nuove notizie secondo le quali la trasmissione non verrà cancellata ma ad essere sostituita sarà la conduttrice e quindi Bianca Guaccero.

Detto Fatto pronta ad una nuova edizione senza Bianca Guaccero?

Sono moltissimi i telespettatori che giorno dopo giorno sono soliti seguire con affetto e costanza il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero ovvero Detto Fatto. Nonostante ciò nelle scorse settimane si è parlato a sorpresa della chiusura della trasmissione. Secondo tali voci quella in corso doveva essere l’ultima edizione di Detto Fatto ma ecco che nelle ultime ore sembrerebbero essere emerse nuove indiscrezioni. Nello specifico sembra proprio che Detto Fatto per la stagione 2022/2023 sia stato confermato ancora una volta anche se con delle novità importanti. Nello specifico dopo quattro anni sembra proprio che a condurre la trasmissione non sarà più l’amatissima Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero sostituita a Detto Fatto?

L’addio della celebre conduttrice Bianca Guaccero alla trasmissione di Rai 2 sembra essere ogni giorno sempre più certo. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembra proprio che a condurre Detto Fatto non sarà più la Guaccero ma non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto. I telespettatori che in questi anni si sono molto legati alla giovane conduttrice potrebbero però forse avere l’opportunità di vederla all’interno di un’altra celebre trasmissione Rai ovvero Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci infatti sembrerebbe essere intenzionata ad accoglierla nel suo programma ma è opportuno precisare che si tratta semplicemente di indiscrezioni e nulla di certo o confermato.

In arrivo importanti novità per Detto Fatto

La prossima edizione di Detto Fatto sembrerebbe essere quindi confermata ma con delle importanti novità. Oltre al cambio di conduttrice sembra proprio che delle novità riguarderebbero anche la fascia oraria prevista per la messa in onda della trasmissione. Infatti la nuova stagione di Detto Fatto, stando a quanto emerso nelle ultime ore, dovrebbe andare in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 18.00 mentre invece al momento va in onda nel primo pomeriggio.