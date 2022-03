Manila Nazzaro soprannominata “lavapiatti” e lei sui social risponde a tono e mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello vip è finito soltanto da pochi giorni, eppure si continua a parlare del reality ed anche di alcuni concorrenti. Ad esempio, in queste ore sembra che si sia diffusa una notizia relativa a Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia che è stata una delle protagoniste assolute di questa sesta edizione del reality di Mediaset. Chi ha avuto modo di vedere il Grande Fratello, ha potuto conoscere meglio Manila e soprattutto ha potuto notare come si sia distinta all’interno della casa per la dedizione alle pulizie domestiche. Molti ex concorrenti pare che l’abbiano ringraziata per essere stata disponibile nell’aiutare gli altri e per essersi prodigata spesso a fare le pulizie anche quando non avrebbe dovuto farle. Ad ogni modo, però, nelle ultime ore sembra che Manila abbia scoperto qualcosa che però non le è andato a genio. Ma di che cosa si tratta?

Manila Nazzaro, una delle protagoniste del Gf vip 6

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello vip e sembra che non si sia data tanto da fare soprattutto per quanto riguarda le pulizie domestiche. In alcuni casi pare che abbia anche rimproverato alcuni suoi coinquilini di non averla collaborata abbastanza nello svolgimento dei lavori domestici. In una occasione ben specifica pare che sia letteralmente sbottata.

Lo sfogo dell’ex Miss Italia all’interno della casa

“Sono stanca, in questa casa manca il buon senso! Non è corretto che ci sia gente che non fa niente di niente da mesi! Anche Soleil non fa una pulizia da non so quanto tempo, i piatti non li lava mai, oh ma vi pare normale? Facciamo che da questo momento in poi ogni cosa sporca che vedo un giro chiedo di chi è e ci vado pure a discutere se è il caso di farlo”. Pare che proprio per questo suo modo di comportarsi all’interno della casa sui social, sia stata chiamata e soprannominata lavapiatti. Manila avrebbe scoperto questo soltanto a pochi giorni dalla eliminazione dalla casa e pare che abbia voluto commentare su Twitter rispondendo ad un utente.

Il messaggio dell’utente per l’ex gieffina

“Da prima dell’inizio del GF che tifavo per te Mani. Sei stata 6 mesi in quella casa e meritavi di stare in finale perché hai fatto un percorso stupendo e non badare alla gente che ti giudica come lavapiatti. Per me sei stata una donna stupenda e vera, sempre con te“. Questo quanto scritto da un utente che ha voluto dimostrare a Manila di essere stato da sempre al suo fianco dall’inizio di questo percorso.

Manila soprannominata “Lavapiatti”, la risposta sui social dell’ex gieffina

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex Miss Italia. “Pensano davvero di offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così“. Insomma, sembra che l’ex gieffina non si sia lasciata intimidire dalle parole utilizzate dai suoi follower.