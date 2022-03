Donatella Rettore chiede scusa ad Achille Lauro: “Non ho mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Donatella Rettore nei giorni scorsi pare avesse rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti nei confronti di alcuni concorrenti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Nello specifico, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero la nota cantante pare si sia lasciata andare a delle dichiarazioni soprattutto su Achille Lauro che hanno scatenato una vera e propria polemica, soprattutto sui social. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico la 66enne? E per quale motivo adesso pare che abbia fatto un passo indietro?

Donatella Rettore spara a zero contro alcuni concorrenti del Festival di Sanremo 2022

Donatella Rettore nei giorni scorsi aveva rilasciato un’intervista piuttosto interessante a Il Messaggero dove pare avesse comunque fatto delle dichiarazioni piuttosto pesanti nei confronti di alcuni cantanti e colleghi con cui ha avuto modo di condividere l’esperienza al Festival di Sanremo 2022. Nello specifico pare avesse criticato Achille Lauro.

Le parole su Achille Lauro che hanno scatenato la polemica

“Ogni stagione ha i suoi frutti. Nel caso di Lauro, peggiori. Achille Lauro non lo reputo neppure un cantautore: può fare film, quadri in cui si trafigge”. Queste le sue parole che inevitabilmente hanno scatenato una bufera, con tutti i fan di Achille che si sono scagliati contro la cantante. Poi pare che Donatella avesse anche parlato di Emma Marrone, utilizzando delle parole dolci miste ad una sorta di frecciatina.“Emma è una grande cantante e una grande donna: peccato sia servita male dagli autori che scrivono per lei”. Ebbene, dopo che Donatella ha rilasciato queste dichiarazioni, sui social è letteralmente scoppiato un putiferio tanto che la cantante ha voluto fare chiarezza sulle sue parole ed ha anche voluto precisare il fatto di non aver mai voluto e di non aver mai avuto intenzione di offendere i giovani artisti.

La cantante fa un passo indietro e fa chiarezza sulle sue dichiarazioni

“Non ho parlato male di Achille Lauro al quale ho sempre detto che per me è ben più di un cantautore; a Emma ho detto che vorrei tanto scrivere per lei e che secondo me è una grande artista. Non ho nulla contro Rkomi: ho semplicemente detto che non lo conosco bene“. Ad ogni modo, dopo aver fatto questo passo indietro sembra che la cantante abbia voluto ancora chiedere scusa sia ad Achille Lauro che anche ad Emma Marrone su Twitter. Ma non è finita qui visto che pubblicamente la Rettore ha anche aggiunto che ben presto chiamerà i due cantanti per chiarire con loro l’accaduto. I due cantanti però pare che al momento non abbiano comunque replicato ma avrebbero preferito lasciar le cose così come stanno piuttosto che aumentare e ingigantire questa polemica.