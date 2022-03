Barbara D’Urso, Alfonso Signorini fa un commento su di lei e il web crede sia una  frecciata al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Si è parlato qualche giorno fa di Barbara D’Urso e di Alfonso Signorini pensando che tra i due i rapporti potessero essere piuttosto distesi. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello vip, era stato lo stesso Alfonso a ospitare seppur in collegamento Barbara D’Urso. Quest’ultima pare avesse annunciato l’arrivo del programma La pupa e il secchione che ha avuto inizio proprio lo scorso martedì 15 marzo 2022. In realtà alcuni telespettatori pare abbiamo notato qualcosa di strano in una battuta di Alfonso nei confronti di Barbara D’Urso, battuta che pare non abbia proprio convinto. In realtà era già da un po’ di tempo a questa parte che si era intuito che tra i due i rapporti potessero non essere idilliaci. I dubbi sono aumentati proprio in seguito a questo collegamento avvenuto tra i due nel corso della finale del Grande Fratello vip. Ma che cosa sarebbe accaduto?

Grande fratello vip, Alfonso Signorini ospita in collegamento Barbara D’Urso

Nel corso della finale del Grande Fratello vip il conduttore ha ospitato seppur in collegamento Barbara D’Urso, che ricordiamo è al timone della trasmissione La pupa e il secchione show. Sembra che nel presentarla, Alfonso l’abbia definita la regina dei reality. Poi però il direttore di Chi avrebbe sottolineato il fatto che Barbara abbia comunque accettato di passare da Canale 5 a Italia 1 dimostrando una grande professionalità.

La battuta di Alfonso non convince i telespettatori, in che rapporti sono i due conduttori?

“Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra“. Queste le parole di Signorini il quale avrebbe aggiunto anche dell’altro. “Perché non è roba da tutti i giorni per una primadonna come lei aver accettato con entusiasmo di prestare la propria figura ed il proprio volto per Italia1. E lo fa con grande semplicità ed entusiasmo. Brava!”. In molti però sembra che non abbiano visto questo intervento in modo positivo, piuttosto pare abbiano notato una certa ironia nelle parole del conduttore.

Il commento di una utente su Twitter, Barbara lo ricondivide

“Lei portando mueve la colita in diretta in prima serata su Italia1 ha realmente cancellato sei mesi di GFvip“, avrebbe scritto una utente. Una cosa è certa, ovvero che Barbara ha ritwittato questo messaggio facendo ben intendere di essere d’accordo con la telespettatrice. Frecciatina nei confronti di Signorini?