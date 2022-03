Bianca Guaccero senza freni su Giovanni Ciacci: “Per me era …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Detto Fatto andata in onda mercoledì 16 marzo sembra sia accaduto qualcosa di inaspettato. La conduttrice Bianca Guaccero, sembra che dopo aver tenuto il massimo riserbo sulla vicenda che l’ha vista protagonista di una lite con Giovanni Ciacci, dopo ben 4 anni pare abbia deciso di parlarne.



Detto Fatto, Bianca Guaccero e la dedica speciale a Giovanni Ciacci

Sappiamo bene che diversi anni fa quando Bianca Guaccero è passata alla conduzione di Detto Fatto, nel cast pare ci fosse proprio lui Giovanni Ciacci, il quale teneva una rubrica incentrata sul gossip e look. Dopo qualche settimana però sembra che Giovanni abbia lasciato il programma e successivamente avrebbe detto di tutto sia sulla conduttrice stessa che anche sul programma.



Da quattro anni vige il massimo silenzio tra Giovanni Ciacci e Bianca Guaccero

Ciacci avrebbe rilasciato delle dichiarazioni davvero molto forti nei confronti della conduttrice che invece ha sempre tentato di non ingigantire la polemica, mantenendo quindi il silenzio. Ebbene, a distanza di 4 anni nel corso della puntata dello scorso 16 Marzo, Bianca ha voluto rompere questo silenzio e rilasciare delle parole proprio dedicate all’opinionista. Si è trattato di una dedica che Bianca ha voluto fare a Giovanni Ciacci, parole che in qualche modo hanno fatto intendere che tra i due potesse essere tornato il sereno.



La dedica di Bianca Guaccero

Ma cosa ha dichiarato? Sostanzialmente nella rubrica di Jonathan, Bianca Guaccero ha voluto ricordare quello che è stato il suo esordio a Detto Fatto.“Ci sono stati tanti cambiamenti in questo programma a cominciare da Giovanni Ciacci che per me era una grande guida”. Queste le parole inaspettate di Bianca Guaccero che, come già abbiamo avuto modo di vedere, a distanza di tanti anni ha rotto il silenzio. Al momento Giovanni non sembra abbia ha replicato alle parole di Bianca e non si sa se effettivamente lo farà nei prossimi giorni. Intanto il programma di Bianca Guaccero continua a subire dei cambiamenti e anche nel corso della puntata del 16 marzo c’è stato un cambio d’ora. La puntata è andata in onda esattamente dalle 16 alle 17:15 e pare che la conduttrice abbia commentato proprio il fatto di dover andare incontro sempre a questi cambiamenti. “I cambiamenti di orari lo ammetto non è facile non affrontarli ma al di là di tutte le polemiche siamo qui per un unico motivo, perché vi amiamo”.