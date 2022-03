Belen massacrata, ” … a Le Iene Teo Mammuccari sta facendo meglio”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammucari da diverse settimane si trova alla conduzione del programma Le Iene insieme a Belen Rodriguez. Per Teo non è di certo la prima volta, visto che in passato è stato al timone del programma insieme ad Ilary Blasi. Lo stesso non si può dire per Belen e proprio su di lei in queste settimane si sono rincorse diverse polemiche. In molti sembra che abbiano messo in discussione la showgirl come conduttrice del programma Mediaset. Ma per quale motivo?



Le Iene, Belen Rodriguez non convince il pubblico italiano

In realtà sin dalle prime puntate su Belen Rodriguez se ne sono dette davvero di tutti i colori, ma lei non ha mai commentato né tantomeno lo ha fatto Teo Mammucari almeno fino a ieri. A commentare la conduzione di Teo Mammucari e di Belen Rodriguez è stato il settimanale Vero Tv che ha dato anche dei voti che in qualche modo sono stati più cattivi nei confronti proprio della showgirl Argentina. ” A differenza di Belen che sembra meno a proprio agio, Teo Mammucari, inquadrato nel contesto da iena, sembra che caschi più a suo fagiolo. Una cifra che è la stessa dello show di Itali uno in onda dai lustri. Un modo di proporsi più vicino a quello degli interpreti più amati de Le Iene”. Questo nello specifico quanto si legge sul settimanale Vero Tv.



Il commento del settimanale Vero tv

Le Iene sono state condotte in passato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e successivamente ancora da Nicola Savino. Il programma è molto seguito dai telespettatori italiani, ma per la produzione pare che non sia stato poi così tanto semplice trovare negli anni una coppia che potesse essere in qualche modo affiatata come quella di Luca e Paolo. Ad ogni modo, sembra che Teo Mammucari sia riuscito a catturare l’attenzione e anche l’interesse del pubblico italiano.

Teo Mammuccari graziato dal settimanale

Anche in questo caso il settimanale Vero Tv sembra aver commentato.“ Quella di Luca e Paolo è stata una grossa perdita, ma Mammucari si sta comportando bene”. Insomma, sembra che il settimanale sia fatto piuttosto clemente con Teo Mammucari che recentemente ha confessato di aver avuto a che fare con la depressione. È stato per lui un vero e proprio dramma che lo ha portato a vivere uno dei momenti peggiori della sua vita….