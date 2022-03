GF Vip, su Sonia Bruganelli interviene Rita Dalla Chiesa: “Io penso che …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di lunedì 14 marzo 2022 la puntata finale del Grande Fratello vip ma nonostante siano passati alcuni giorni ecco che se ne continua ancora a parlare molto. Nello specifico a finire ancora una volta al centro di una grossa polemica è stata l’opinionista Sonia Bruganelli a causa delle parole espresse nei confronti di una delle concorrenti del reality ovvero Delia Duran. Nelle scorse ore però una nota conduttrice televisiva, e nello specifico Rita Dalla Chiesa, è intervenuta in suo favore difendendola da tali accuse.

Le dure parole di Sonia Bruganelli nei confronti di Delia Duran

Si è classificata al quarto posto al Grande Fratello Vip la bellissima Delia Duran, moglie dell’attore Alex Belli. Il percorso della modella all’interno della casa più spiata d’Italia è durato poco in quanto è stata una delle ultime a varcare la porta rossa ma nonostante ciò è stata la prima a guadagnarsi il posto in finale. Una volta arrivata in studio lo scorso lunedì 14 marzo ecco che l’opinionista Sonia Bruganelli non ha perso l’occasione per esprimersi affermando ancora una volta quello che è il suo pensiero sulla Duran e il suo percorso al GF Vip. “Sei stata una miracolata perchè è entrata da pseudo vittima e poi sei arrivata in finale sempre così…E’ poi uscita subito perchè carina e tutto, ma in questo reality è stata una miracolata…”, queste le parole espresse dalla moglie di Paolo Bonolis.

La reazione dei telespettatori e l’intervento di Rita Dalla Chiesa

Molti sono stati i telespettatori che non hanno gradito le parole espresse dalla Bruganelli e che proprio sui social sono intervenuti per esprimere il proprio pensiero. La nota opinionista infatti in diverse occasioni è finita al centro della polemica proprio per il modo, schietto e sincero, con cui è solita esprimere i suoi pensieri. Nelle scorse ore però una celebre conduttrice italiana ha scelto di intervenire in sua difesa. Stiamo parlando proprio dell’amatissima Rita Dalla Chiesa che a proposito della Bruganelli ha dichiarato “Io penso che fino alla fine è stata coerente con sè stessa…”.

Rita Dalla Chiesa si schiera dalla parte della Bruganelli: “Almeno lei è sempre stata vera”

“Almeno lei è sempre stata vera”, con queste poche parole Rita Dalla Chiesa ha concluso il post scritto sui social, e di preciso su Twitter. Chi ha seguito il GF Vip infatti saprà bene che la moglie di Paolo Bonolis non ha mai avuto timore di esprimere con sincerità i suoi pensieri e proprio per tale motivo è spesso finita al centro di critiche e polemiche.