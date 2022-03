Michelle Hunziker, fotografata mentre bacia un ex concorrente del grande fratello

0 SHARES Condividi Tweet

Pochi mesi fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione ed ecco che a distanza di un po’ di tempo la celebre conduttrice televisiva sembrerebbe essere stata fotografata in compagnia di un altro uomo. Di chi stiamo parlando? Dell’ex gieffino Giovanni Angiolini indicato da molti come il probabile nuovo fidanzato della Hunziker.

Nuovo amore per Michelle Hunziker dopo Trussardi?

Quello tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stato un amore lungo circa 10 anni dal quale sono nate due bellissime bambine di nome Sole e Celeste. Nel corso dei mesi scorsi l’ormai ex coppia si è trovata più volte al centro del gossip in seguito alla diffusione della notizia relativa ad una presunta crisi nel loro matrimonio. Ed ecco che circa due mesi fa è poi arrivata la conferma ufficiale da parte dei due che tramite una nota congiunta hanno appunto annunciato la loro separazione. A distanza di circa due mesi da tale annuncio il cuore della bellissima Michelle Hunziker sembrerebbe essere tornato a battere per un altro uomo. Di chi stiamo parlando? Il suo nome è Giovanni Angiolini ed è particolarmente noto al pubblico per aver partecipato alcuni anni fa al Grande Fratello.

Michelle Hunziker fotografata mentre bacia Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini sembrerebbe essere riuscito a conquistare il cuore della bellissima conduttrice svizzera, o almeno questo sembrerebbe essere emerso dalle fotografie pubblicate dal giornale tedesco Bunte. Nella fotografia in questione è infatti possibile vedere la bella Michelle che bacia l’affascinante dottore, anche se con la mascherina sul viso. I due sembrerebbero essere stati avvistati in Sardegna e stando alle immagini che verranno pubblicate sul giornale sopracitato a partire da oggi, giovedì 17 marzo 2022, sembrerebbe essere nata tra loro una particolare simpatia . E’ comunque molto importante precisare che da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita per cui al momento si tratta semplicemente di supposizioni e di nulla di certo.

Chi è Giovanni Angiolini , l’uomo che sembrerebbe aver rapito il cuore della bella Michelle

Ma esattamente, chi è Giovanni Angiolini? Molti lo ricorderanno per aver partecipato al Grande Fratello14 nel 2015. In realtà l’esperienza in televisione per Angiolini è durata molto poco ed infatti proprio dopo la fine del noto reality show di Canale 5 sembrerebbe essere tornato al suo lavoro ovvero il medico. Oggi Giovanni ha 41 anni e lavora a Cagliari dove svolge la professione di chirurgo ortopedico.