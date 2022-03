Ambra Lombardo si sposa e lancia una frecciata al veleno a Kikò Nalli

0 SHARES Condividi Tweet

Ricorderete tutti Ambra Lombardo, ovvero la professoressa che ha preso parte al Grande Fratello in una delle edizioni condotte da Barbara D’Urso. Ebbene, sembra che l’ex gieffina all’interno della stessa edizione abbia trovato anche l’amore ed ha iniziato una relazione con Kikò Nalli. I due sembravano davvero molto innamorati l’uno dell’altro e pare che la loro relazione sia andata avanti per diverso tempo seppur con tante difficoltà. Ad oggi, però Ambra Lombardo sembra essere pronta a vivere una nuova storia d’amore. Ambra Lombardo, nuova vita per l’ex professoressa del Grande fratello

La professoressa del Grande Fratello sembra che sia nuovamente innamorata e questa volta sarebbe pronta addirittura a convolare a nozze. Dopo una relazione piuttosto turbolenta con Kikò Nalli, fatta di tira e molla, Ambra sembra essere oggi pronta a cambiare vita e di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo. Ebbene, l’ex gieffina ha così parlato del suo nuovo fidanzato ed ha anche annunciato di essere pronta a lasciare l’Italia. Ma non finisce qui visto che la professoressa del Grande Fratello sarebbe anche pronta alle Nozze.

Ha lasciato la scuola ed è volata in America

Ma ci sono anche tante altre novità nella vita di Ambra visto che dopo tanti anni di precariato a scuola, l’ex gieffina avrebbe fatto una scelta piuttosto importante ovvero lasciare l’insegnamento e trasferirsi in America per stare proprio vicino al suo fidanzato Lorenzo. Dallo scorso gennaio Ambra e si è trasferita a Los Angeles dove convive insieme al suo fidanzato che ha conosciuto la scorsa estate. I due si sarebbero incontrati a casa di un dirigente Mediaset che è ovviamente un amico in comune ed è stato per entrambi un vero e proprio colpo di fulmine. Si sarebbero frequentati dal giorno dopo e fidanzati nel giro di poco tempo.

La proposta di matrimonio e il trasferimento a Los Angeles

Lui però sarebbe dovuto tornare a Los Angeles, dove vive ormai da diversi anni. Ma prima di partire le ha fatto la proposta di matrimonio.“I maschi italiani hanno il vizio di metterci anni a decidere di fare il grande passo. Invece il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano”. Queste le dichiarazioni rilasciate proprio da Ambra Lombardo che sembra aver accettato di sposare Lorenzo.“A Los Angeles sono molto felice: è una città che le opportunità te le getta addosso. Ho lasciato il mio lavoro di insegnante e ho chiuso una pagina aperta con la tv. Ora porto avanti un progetto con Mediaset e altre piattaforme, ma è prematuro parlarne”. Queste ancora le sue parole.

La stoccata nei confronti dell’ex fidanzato

Nel corso della sua intervista però Ambra sembra aver lanciato una frecciatina nei confronti del suo ex fidanzato. “Lui ci ha provato tante volte a riconquistarmi, facendomi improvvisate sotto casa. Secondo me lui ha bisogno di vivere una love story adolescenziale, senza promesse né progetti, ma io sono la persona più sbagliata per questo genere di cose. Per me una storia d’amore non è fatta solo di incontri fugaci”. …