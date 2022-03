Sonia Bruganelli massacrata” La denuncerò per quello che mi ha fatto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Paolo Bonolis è stato al centro di uno scontro piuttosto acceso con Chiara Dalessandro. Tutto sarebbe iniziato durante una puntata di Avanti un altro ovvero il programma condotto da Paolo Bonolis ed esattamente quella andata in onda lo scorso 15 marzo. Da quel momento sarebbe accaduto di tutto ed in queste ultime ore in questo scontro piuttosto acceso si sarebbe aggiunta anche Sonia Bruganelli ovvero l’ ex opinionista del Grande Fratello vip 6. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza e capire effettivamente che cosa è accaduto.

Avanti un altro, Paolo Bonolis e lo scontro con Chiara Dalessandro

Nella serata di martedì Laura Cremaschi nella puntata di Avanti un altro avrebbe detto una domanda riguardo proprio Chiara Dalessandro.“Chiara Dalessandro è una famosa youtuber italiana, spesse volte nei suoi video è presente anche una persona presente nella sua vita. Chi è? La suocerina, il cuginone o la nipotella?”. Questa la domanda. Ad un certo punto, poi, Paolo avrebbe chiesto alla Bonas chi fosse la youtuber. La Cremaschi avrebbe risposto “Lei è una che fa i video su You Tube tipo Follettina per farti capire“.Volano accuse pesanti per il noto conduttore

Ebbene, sembra che queste parole non siano andate proprio giù alla nota influencer che sui social ha iniziato a pubblicare diverse Instagram Stories utilizzando delle parole molto forti anche nei confronti di Paolo Bonolis.”Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi. Bonolis, sei una delusione totale. Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo, sei una vergogna. La bionda chi è? Chi la conosce? Chi ti credi di essere? Scendi dalla pianta che con me il confronto non lo reggi! Cafona“. Questo lo sfogo dell’influencer. A quel punto pare che pubblicamente Sonia Bruganelli avesse chiesto che cosa effettivamente fosse accaduto con il marito. L’influencer avrebbe contattato privatamente Sonia dandogli alcune spiegazioni e continuando ad accusare il noto conduttore.

Lo scontro con Sonia Bruganelli, l’ex opinionista accusata di bullismo e bodyshaming

Sonia Bruganelli però avrebbe continuato a dire di non capire effettivamente che cosa abbia tanto infastidito Chiara. Quest’ultima avrebbe tentato di spiegare di non aver accettato il fatto che fosse stata definita follettina. A quel punto, Sonia avrebbe lanciato un messaggio che ha mandato ancora più su di giri Chiara. “Però scusami, se non fosse per il fatto che sei esteticamente diversa dalle altre influencer classiche potresti non suscitare interesse no? Per cui puoi anche accettare che una ragazza ironizzi suoi vostri profili. Puoi anche rispondere in modo meno aggressivo“. Queste le parole di Sonia che hanno mandato su tutte le furie Chiara che ha accusato Sonia di averla bullizzata e di aver fatto bodyshaming. Poi l’avrebbe anche bloccata sui social. È stata Sonia bruganelli a condividere questa conversazione avvenuta con Chiara sui social network ed a quel punto Chiara, venuta a conoscenza di questo ha fatto sapere di voler denunciare Sonia Bruganelli.“La moglie di Paolo, questa certa Sonia, non so cosa, si è permessa di divulgare una chat privata. Quello è un reato e la denuncerò, la legge non ammette ignoranza. Non mi interessa chi tu sia e che tu abbia i soldi. Anzi, meglio che tu abbia denaro, così almeno puoi pagarmi tutto”. Queste le sue parole.

