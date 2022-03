Bianca Guaccero e Fabrizio Moro fotografati nella notte, restano soli dopo aver lasciato Renato Zero

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è una nota conduttrice televisiva, la quale da diversi anni ormai è al timone di una trasmissione molto nota di casa Rai ovvero Detto Fatto. In questi ultimi giorni sembra si stia parlando di lei e della sua vita privata. Si dice che possa essere fidanzata con un noto cantante italiano, reduce da un grande successo al Festival di Sanremo 2022. Stiamo parlando di Fabrizio Moro. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?



Bianca Guaccero ha un nuovo compagno, un volto noto della musica italiana

Bianca Guaccero da diverso tempo è una delle conduttrici di maggiore successo di casa Rai, grazie alla conduzione di Detto Fatto. Ebbene, sembra proprio che di lei in questi giorni se ne stia parlando per la sua vita privata e sentimentale. Si dice che la conduttrice di Detto Fatto sia stata paparazzata insieme ad un noto cantante e cantautore ovvero Fabrizio Moro.



La conduttrice paparazzata insieme a Fabrizio Moro

I due sarebbero stati avvistati proprio all’uscita di un ristorante romano molto noto. Con loro pare ci fosse anche Renato Zero. Subito dopo Bianca e Fabrizio avrebbero accompagnato l’artista a casa e poi sarebbero rimasti da soli in auto. I due avrebbero chiacchierato tanto. Nel momento in cui si sono resi conto della presenza del fotografo, Moro ha preferito allontanarsi. I due si sono conosciuti nel lontano 2017 e pare che poi abbiano intrecciato un rapporto piuttosto amichevole che dura da diversi anni. C’è chi non crede che tra i due ci sia soltanto un’amicizia. Entrambi sono single pare da diverso tempo e questo potrebbe rendere ancora più probabile il fatto che tra di loro possa esserci del tenero.



La vita sentimentale di Bianca

Lei sembra che non abbia un compagno da quando è finita la storia con il regista Dario Acocella che ha conosciuto sul set di Capri, una fiction di casa Rai.Di lei ancora sappiamo che è stata sposata per diversi anni con l’uomo e da questa storia sarebbe nata una figlia di nome Alice. Fabrizio Moro, invece, è convolata a nozze con l’architetto Giada Domenicone, che era la sua storica compagna.

