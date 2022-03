“Belve”, Aurora Ramazzotti a ruota libera su Tomaso Trussardi e sul loro rapporto

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di “Belve” ,la seguitissima trasmissione della seconda serata di Rai 2 che intervista personalità forti e con una vita da raccontare. Dopo Serena Grandi, Asia Argento e tanti altri personaggi pubblici, ieri è toccato ad Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti che, nonostante la giovanissima età, ha già tanto da raccontare di sè stessa e della sua famiglia.

Soprattutto ora che il matrimonio della mamma con Tomaso Trussardi è andato a rotoli e la curiosità della gente è tanta. Vediamo cosa ha detto la venticinquenne Aurora.

Aurora Ramazzotti a ruota libera con Francesca Fagnani sulla sua vita

Aurora Ramazzotti ha raccontato così: “Per anni mi hanno dato dell’ubriacona”. E poi con estrema sincerità ha svelato un particolare molto doloroso della sua vita da ragazzina: “Sono finita in coma etilico e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto. Per due anni sono stata considerata un’ubriacona. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza ed ero minorenne. Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla, il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto: ‘un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei una miracolata o hai un fegato di ferro’”.

E poi ha continuato il suo racconto: “Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico”.

Francesca Fagnani e le domande su Tomaso Trussardi

Francesca Fagnani ha poi posto ad Aurora Ramazzotti anche domande su Tomaso Trussardi a cui la giovane donna ha risposto così: “Tomaso è entrato in una famiglia già complessa e si è fatto carico di cose che nessuno ha gli strumenti per gestire. Io non sento che il nostro rapporto è compromesso, pensiamo cose diverse e siamo persone diverse, ma io gli voglio molto bene. E’ il papà delle mie sorelle, sicuramente le cose si sistemeranno”.

Poi la Fagnani non si è neppure risparmiata la domanda su un eventuale ritorno di fiamma tra la mamma e il papà e Aurora ha risposto: “Se ho mai fatto il tifo per loro? Ma quale tifo, ma lasciate stare. Io non me li ricordo neanche insieme. Ho delle foto bellissime dove sono iconici e meravigliosi, ma per come li conosco io, sono completamente incompatibili, si esaurirebbero a vicenda. Spero con tutta me stessa che non succeda mai”.