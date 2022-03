Federico Fashion Style diretto e minaccioso su Paola Caruso “Io ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo scorso martedì è partita la nuova stagione de La pupa e il secchione, ovvero il programma condotto da quest’anno da Barbara D’Urso. Ebbene, sembra che questa edizione del programma di Italia 1 sia già partita con il botto. Nella giuria, ci sono Federico Fashion Style, Soleil Sorge ed Antonella Elia. Tra le Pupe ed i secchioni, invece, diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Ebbene, sembra proprio che in quest’ultimo periodo, il noto parrucchiere abbia rilasciato delle interviste molto interessanti, uno di queste al Magazine Nuovo. Ma cosa ha dichiarato?

Federico Fashion Style a La pupa e il secchione,

Federico Fashion Style è il nuovo giudice de La Pupa e il secchione e sembra che in questi giorni abbia già parlato di questa sua esperienza all’interno del programma. Ebbene, ad un certo punto dell’intervista, pare che il giornalista abbia chiesto chi tra i diversi concorrenti, abbia catturato la sua attenzione. Immediatamente, il noto parrucchiere pare abbia fatto il nome di Paola Caruso, facendo ben intendere di avere qualcosa in sospeso con lei. “Ho certi sassolini nella scarpa da togliermi con Paola Caruso”. Queste le parole del giudice. In molti sembra si siano chiesto cosa possa essere accaduto tra i due.

Giudice giusto ma severo, così Federico si descrive

Ad ogni modo, sembra che Federico abbia espresso il suo giudizio su Francesco Chiofalo, dicendo che gli sta molto simpatico. Ad ogni modo, pare che abbia anche aggiunto che sarà un giudice piuttosto severo e nel dire questo ha voluto avvertire proprio tutti i concorrenti del programma di Italia 1. Pare che lo stesso abbia anche aggiunto che non sarà clemente con nessuno e che “punirà”, chi mentirà o si comporterà in modo scorretto. “Li avviso sin da ora…Se diranno bugie, io li farò neri…”. Questo ancora quanto aggiunto da Federico.

Il commento su Antonella Elia e su Barbara D’Urso

Come abbiamo visto, in giuria sembra esserci anche Soleil Sorge, reduce da un grande successo al Grande fratello vip e Antonella Elia, assente alla prima puntata per Covid. Pare che il noto parrucchiere abbia comunque espresso il suo parere su Antonella Elia, sottolineando come molto spesso le cattiverie e le critiche mosse nei suoi confronti sono state “gratuite”. Insomma, Federico ha voluto spezzare una lancia a favore della showgirl ed ex gieffina. “Io credo che ognuno debba essere accettato per quello che è”. E poi, non poteva mancare il commento su Barbara D’Urso, dicendo “Lei è la numero uno“.