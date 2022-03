Anna Tatangelo senza peli sulla lingua: “Ogni volta che entro a casa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo da molto tempo non vive più di luce riflessa ma piace ed è seguita solo per la sua splendida voce e anche per la sua fortissima personalità che l’ha aiutata molto nella vita che per lei non è stata sempre una passeggiata. Compagna per molti anni di Gigi D’Alessio e mamma di Andrea, avuto dal cantante napoletano, ora ha intrapreso una strada completamente da sola dopo che la sua storia con D’Alessio è terminata. Sta vivendo una seconda vita e appare felice e rilassata anche perchè accanto ha un nuovo amore che le sta dando molto gioia, il rapper napoletano Livio Cori. Vediamo cosa ha raccontato di sè stessa anche perchè la conosciamo come una donna estremamente diretta e sincera.

Anna Tatangelo sulle sue scelte e sulla sua vita

Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale si è molto raccontata. Sulla conduzione di “Scene da un matrimonio” ha detto: “Anche Davide Mengacci, il ‘papà’ della trasmissione, si era detto titubante. Mi è dispiaciuto“.

Invece, sulla fine della sua storia con Gigi D’Alessio ha detto: “La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”. Poi ha sottolineato quanto sia importante avere auna propria indipendenza economica e, a questo proposito, ha rivelato: “La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”.

Anna Tangelo parla della sua relazione con il rapper Livio Cori

Anna Tangelo non ha neppure evitato di raccontare particolari della sua vita sentimentale e, a questo proposito ha parlato dell’uomo che le è accanto, il rapper napoletano Livio Cori.

A questo proposito e sulla possibilità di avere un altro figlio da lui ha detto: “Non voglio più pensare al futuro, voglio godermi il presente”.

Anna Tatangelo, che è una mamma presentissima con il suo bambino Andrea, tempo fa rivelò che lei e il figlio avevano saputo che Gigi D’Alessio stava per diventare ancora papà dai giornali e che per loro era stato brutto venire a saperlo in quel modo.