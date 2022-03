Orietta Berti, il messaggio per Fedez è da pelle d’oca

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez è malato e, questa realtà, comunicata da lui stesso come un fulmine a ciel sereno con un video messaggio, ha lasciato tutti esterefatti. Tantissimi hanno commentato con messaggi di incoraggiamento e speranza il giovane cantante, marito di Chiara Ferragni e, oltre ai suoi innumerevoli fans, anche personaggi del mondo dello spettacolo gli hanno dimostrato tutti una grande vicinanza.

Il messaggio di Orietta Berti ha commosso tutti

Orietta Berti ieri è andata ospite da Milly Carlucci al Cantante mascherato e ha voluto mandare un messaggio a Fedez.

Milly Carlucci, dopo l’esibizione de “Quando ti Sei Innamorato”,le ha detto: “So che vuoi mandare un bel bacio e un abbraccio a Fedez, che è un tuo partner di meravigliose avventure musicali. E anche noi diciamo Forza Fedez siamo con te“.

E Orietta Berti ha aggiunto: “Ho saputo del suo problema”.

E poi: “Lui è una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto in vita mia. Posso dire soltanto cose belle di lui. Lui è un ragazzo davvero bravo, onesto e tanto generoso ed ha una famiglia stupenda. Io e tutti noi gli auguriamo tutta la forza possibile e gli mandiamo il nostro bene al massimo che possiamo dargli“.

La malattia di Fedez

Fedez non ha voluto rivelare da quale malattia è stato colpito ma ha detto che lo spiegherà in futuro, quando se la sentirà.

Nel 2009, però, svelò in occasione di un’intervista su La Nove rivelò: «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa».

E poi aveva anche aggiunto: «Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi”. E poi aveva aggiunto: «Se dovesse accadermi questa cosa e in base a dove ti si accendono queste cicatrici, puoi perdere il dono della parola o l’uso della gamba, per dire, insomma, se dovesse succedermi una cosa del genere io ad oggi per cosa ho combattuto».

Infine: «Mi sono reso conto che sono stato dietro a un sacco di cazzate, a un sacco di persone che probabilmente non se lo meritavano. E, dall’altro lato, avevo trascurato la mia famiglia. Da lì ho preso una decisione piuttosto estrema, cioè di non lavorare più al disco che avevo in uscita, di portare a casa il tour senza aggiungere date e dedicarmi alla mia famiglia».

Dopo che Fedez ha postato il video messaggio in cui ha detto della malattia, anche Matteo Salvini gli ha voluto fare un “in bocca al lupo” ma il web non ha apprezzato e ha commentato così le parole di Salvini: «Messaggio fuori luogo e inqualificabile».