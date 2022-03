Il Cantante Mascherato, Drago è Simone Di Pasquale e lui diretto contro Sara Di Vaira: “Ti devi fare i fatti tuoi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera durante la puntata de Il cantante mascherato, Simone Dipasquale si è svelato come il Drago. In tanti avevano ipotizzato che fosse lui sotto la maschera ma ieri si è avuta la certezza.

Simone Di Pasquale è Drago e tutti lo avevano capito

Ieri non c’è stata nessuna sorpresa quando Simone Di Pasquale si è tolto la maschera di Drago e il web è insorto dicendo che quest’anno il Cantante mascherato è andato al risparmio visto che Di Pasquale, all’interno del programma, ha avuto il doppio ruolo di maschera e di coreografo.

Oltre a Drago, le maschere, fino ad ora, eliminate sono: Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli, Pesciolino rosso-Vladimir Luxuria.

Simone di Pasquale molti anni fa faceva coppia anche nella vita con l’attuale compagna di Massimiliano Rosolino, la bravissima ballerina Natalia Titova e, su di lei, aveva detto a Caterina Balivo nella trasmissione Vieni da me: “Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino”. E poi: “Ho avuto un mancamento. Non mi aspettavo di trovare questa ragazza bruna, con i capelli lunghi e uno stacco di coscia di due metri”.

Simone Di Pasquale al veleno contro Sara Di Vaira: “Ti dovevi fare i fatti tuoi”

Dopo che si è tolto la maschera, Simone Di Pasquale ha detto: «Era una tortura… per strada quando mi vedevano mi chiamavano… A Drago!!! E’ stato molto emozionante, ringrazio Milly per l’esperienza troppo divertente. Ora torno con i miei ragazzi, continuo a fare il mio mestiere di coreografo dato che fino a ora ho fatto il doppio lavoro».

Prima di togliersi la maschera nell’ultimo video messaggio da Drago aveva detto: «Prima di andare in scena devo essere sempre al meglio. Per il mio lavoro faccio girare la testa alle donne. Ho tanti figli acquisiti, amo i bambini. So cucinare molto bene, a casa mia faccio delle cene sempre ben riuscite».

Tolta la maschera, rivolgendosi a Sara Di Vaira che per prima aveva capito che era lui sotto la maschera di Drago, ha detto in tono scherzoso: “Con voi non si può giocare stavo a giocà, è stato divertentissimo ma Sara veramente fatti gli affari tuoi io mi stavo a divertì.”