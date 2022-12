Cristiano Malgioglio, Alessandro Cecchi Paone senza freni su di lui: “E’ evidente chi è lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio, parole di elogio per lui e per la sua trasmissione da parte di una lettrice e telespettatrice. Anche Alessandro Cecchi Paone parla del paroliere.

Cristiano Malgioglio da qualche giorno è al timone di una trasmissione che va in onda su Rai 2 e intitolata Mi casa es tu casa che sta avendo un grande successo. In questi giorni si è tanto parlato del nuovo programma di Malgioglio che è stato anche citato sul settimanale Nuovo tv, esattamente nella rubrica della posta di Alessandro Cecchi Paone. In realtà è sta una telespettatrice a parlare di Cristiano Malgioglio e chiedere un parere al giornalista e divulgatore scientifico.

Cristiano Malgioglio convince con Mi casa es tu casa

Cristiano Malgioglio in questi giorni è stato di certo uno dei protagonisti principali del mondo della tv, visto che è tornato a condurre un programma tutto suo che va in onda su Rai 2. Parliamo della trasmissione intitolata Mi casa es tu casa, che sta avendo un grandissimo successo. Di lui e della trasmissione se ne è parlato sul settimanale Nuovo tv, ed esattamente in una rubrica tenuta e curata da Alessandro Cecchi Paone.

Una telespettatrice elogia Cristiano e la sua bravura

Una lettrice e telespettatrice, la signora Alessandra di Reggio Emilia avrebbe parlato di Cristiano in modo piuttosto positivo, esprimendo nei suoi confronti delle parole bellissime. La signora, già in occasione dell’esordio della trasmissione, avvenuto lo scorso 7 dicembre, si era detta abbastanza sorpresa per la bravura di Cristiano, nelle vesti di conduttore.“Mi è piaciuto molto il programma, il salotto televisivo di Cristiano è accogliente e lui mi pare ci sappia fare con gli ospiti”. Queste le parole della lettrice e telespettatrice che ha anche parlato delle interviste fatte a noti personaggi del mondo dello spettacolo, definendole “curiose e calde”.

Anche Alessandro Cecchi Paone fa i complimenti a Malgioglio

Ovviamente Alessandro Cecchi Paone non ha potuto che essere d’accordo con la signora.“E’ evidente da anni che è uno showman che adora parlare e far parlare, commentare ed essere chiacchierato, stuzzicare e incassare giudizi anche agrodolci. Era ora che avesse finalmente uno spazio tutto suo in televisione, dove lasciarsi andare a una affabulazione insieme pettegola e profonda, offrendo ai suoi ospiti complicità sincera e minacciando spericolate incursioni nel privato”. Queste le parole di Alessandro che poi ha anche aggiunto dell’altro. “Sempre sull’orlo dell’abisso della volgarità e della cattiveria in cui gli altri cadono, lui mai”. Insomma, Cristiano Malgioglio sembra aver convinto gran parte dei telespettatori italiani in queste poche settimane di Mi casa es tu casa. Rivolgendosi poi direttamente a Cristiano, pare che Alessandro abbia aggiunto dell’altro “Sarà senza dubbio il salotto televisivo dell’anno. Bravo Cristiano, continua così!”.