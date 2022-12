Cristiano Malgioglio diretto su “Mi casa es tu casa”: “Io non volevo”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio, il conduttore fa una confessione sul programma a lui affidato intitolato “Mi casa es tu casa”.

Cristiano Malgioglio da qualche giorno ha presentato il suo nuovo programma intitolato Mi casa es tu casa, andato in onda su Rai 2 e che sta avendo un grande successo. Il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni del RadiocorriereTv, parlando del suo debutto su Rai 2 con il programma che di certo ha segnato il grande ritorno di Cristiano come conduttore.

Cristiano Malgioglio torna in tv con un programma tutto suo Mi casa es tu casa

La prima puntata del programma Mi casa es tu casa è andata in onda lo scorso mercoledì ed ha ottenuto un grandissimo successo, essendo stati ben 919 mila gli spettatori con uno share del 5,3%. Ospiti della prima puntata Heather Parisi e Sam Ryder. La seconda puntata, che sarebbe dovuta andare in onda ieri sera, è saltata e sarà trasmessa mercoledì 21 dicembre, molto probabilmente perchè ieri su Rai 1 è andata in onda la partita dei Mondiali, che ha visto scontrarsi Francia e Marocco. Nel corso dell’intervista, così, il conduttore ha parlato del successo del suo programma.

Il conduttore parla del suo programma e della rassicurazione del direttore Coletta

“Me l’ha proposto il direttore Coletta. Essendo stato condotto in passato da Raffaella Carrà, all’inizio ero un po’ perplesso perché Raffaella era un gigante e vicino a lei io sono un piccolo granello di sabbia”. Queste le parole del conduttore che ha ricevuto la rassicurazione da parte di Coletta, il quale ha assicurato che il programma sarebbe stato diverso da A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà. Malgioglio ha anche sottolineato che avrebbe voluto diversi ospiti importanti come Jennifer Lopez che ha anche contattato ma la star avrebbe chiesto troppi soldi.

Quando andrà in onda la seconda puntata di Casa es tu casa e chi saranno gli ospiti

Riguardo la seconda puntata, in studio Cristiano ospiterà Ilona Staller, e poi altre due donne la cui identità non si conosce ancora. Nel corso dell’intervista, poi il paroliere siciliano ha elogiato Mara Venier, una delle conduttrici italiane che ama in assoluto.“Fa interviste straordinarie, è bravissima, buca lo schermo. Dà spazio all’ospite lasciandolo parlare senza interromperlo. Amo molto anche Silvia Toffanin”.