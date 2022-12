Anna Falchi diretta lascia tutti a bocca aperta: “Con me sono diventati famosi”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi, la conduttrice nel corso di un’intervista svela cosa pensa delle relazioni tra vip. Poi presenta il suo nuovo compagno Walter Rodinò.

Anna Falchi è una nota attrice e conduttrice, una tra le più amate di tutti i tempi. Da un pò di tempo a questa parte è la conduttrice del programma I Fatti vostri, insieme a Salvo Sottile, suo grande amico con il quale ha un ottimo rapporto. Ebbene, la conduttrice sta proprio vivendo un grande momento, non soltanto da un punto di vista professionale, ma anche privato. In questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi, parlando proprio del suo privato ed ha anche fatto qualche rivelazione su ciò che pensa delle relazioni tra vip.

Anna Falchi, la conduttrice sta vivendo uno dei periodi più felici della sua vita

Anna Falchi, da tempo ormai conduttrice del programma I Fatti vostri insieme a Salvo Sottile, sta vivendo uno dei momenti più fortunati della sua carriera. In questi giorni ha spento ben 50 candeline ed ha anche raggiunto un grande traguardo, quello dei 30 anni di carriera. Anche da un punto di vista privato Anna non può di certo lamentarsi, visto che ha trovato l’amore ed il suo compagno Walter Rodinò, non le fa di certo mancare nulla.

La conduttrice parla delle relazioni tra vip

Nel corso dell’intervista, poi, Anna Falchi ha anche espresso il suo pensiero sulle relazioni tra vip.“Ho avuto compagni che con me sono diventati famosi, ma a casa come diva ci sono io”. Queste le parole dichiarate da Anna Falchi nel corso del’intervista rilasciata a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Poi ha proseguito il suo racconto dicendo “Cerone contro cerone non funziona, gli uomini dello spettacolo sono troppo egocentrici. Mi piacciono le persone carismatiche, non egocentriche”.

La relazione con Walter Rodinò

Come abbiamo già avuto modi di anticipare, Anna Falchi sta vivendo uno dei momenti più fortunati della sua vita. Ha trovato anche l’amore, nella persona di Walter Rodinò. Lui è un papà piuttosto attento e premuroso ed anche molto presente, caratteristiche in comune con la sua dolce metà. Anna è infatti mamma di una ragazzina di 12 anni, di nome Alyssa che ha avuto dall’ex Danny Montesi. “Siamo vicini di casa”, ha raccontato Anna che ha così spiegato di aver praticamente trovato l’amore dietro casa.