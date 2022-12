Gf vip, Riccardo Fogli squalificato, interviene Roby Facchinetti

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Fogli è stato squalificato dalla casa del Grande fratello vip. La moglie Karin e l’amico Roby Facchinetti lo difendono sui social.

Riccardo Fogli, il noto cantante è entrato nella casa del Grande fratello vip lo scorso lunedì e la sua permanenza all’interno del programma è durata soltanto poche ore. Il cantante, infatti, si sarebbe subito lasciato andare ad una frase blasfema che non è di certo passata inosservata ed è stato immediatamente squalificato. Il comunicato ufficiale da parte del Gf vip è arrivato nella giornata di ieri e immediate sono state le reazioni delle moglie ed anche di Roby Facchinetti.

Riccardo Fogli dopo poche ore di permanenza in casa squalificato per aver bestemmiato

Riccardo Fogli, il cantante è stato squalificato dalla casa del Gf vip dove era entrato soltanto qualche ora prima. Come abbiamo già avuto modi di anticipare, il cantante ha fatto il suo ingresso in casa lunedì sera e martedì pomeriggio, ovvero ieri, è stato squalificato. Il motivo è piuttosto chiaro, il cantante ha bestemmiato e le sue parole sono state molto chiare e comprensibili a tutti. Il cantante è stato così chiamato immediatamente in confessionale e non ha più fatto ritorno in casa. I gieffini sono stati avvisati della squalifica immediata del cantante, attraverso un comunicato ufficiale. Nella mattina di ieri sono iniziati a circolare dei video sui social in cui si sente Fogli pronunciare una frase blasfema.

Karin Trentini, la moglie del cantante lo difende e pubblica un post su Instagram

Dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, la produzione ha confermato che effettivamente Fogli ha pronunciato una frase blasfema ed il cantante è stato fatto uscire immediatamente dalla casa. Intervenuta sui social la moglie di Riccardo, Karin Trentini che lo ha difeso, pubblicando la foto dei figli del marito, Michellemery e Alessandro.“Michelle Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”, queste le parole della donna. Quest’ultima avrebbe poi pubblicato dei video nelle sue Instagram stories sostenendo che anche Luca Salatino è solito utilizzare delle espressioni blasfeme.

Anche Roby Facchinetti in difesa di Riccardo Fogli

In difesa di Riccardo Fogli anche il collega e amico Roby Facchinetti. “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello”, perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al “Grande fratello”. Caro Riccardo sono con te! Roby”.