Barbara D’Urso su Memo Remigi lascia tutti a bocca aperta: “Cosa dicono di lui”

Barbara D’Urso non vuole commentare il caso di Memo Remigi. “Dicono sia stato massacrato”, ha dichiarato Barbara.

Memo Remigi in questi mesi è stato bersagliato e criticato pesantemente per quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, con Jessica Morlacchi. Il cantante avrebbe fatto scivolare la sua mano proprio sul fondoschiena della giovane, il tutto in diretta tv e per questo gesto, considerato una molestia, Memo è stato immediatamente allontanato dal programma e dalla Rai. Tante le critiche arrivate, le accuse, tanto che lo stesso Memo in diverse occasioni, nonostante abbia tentato di giustificarsi in ogni modo, avrebbe sostenuto di aver trovato tutto parecchio esagerato. Nella giornata di ieri, Barbara D’Urso nella seconda parte del suo programma avrebbe parlato di questa vicenda, con i suoi ospiti in studio. Ma cosa ha riferito la stessa?

Barbara D’Urso affronta ancora una volta il caso Memo Remigi

Barbata D’Urso nella seconda parte del programma Pomeriggio 5, nella puntata di ieri ha parlato del caso Memo Remigi con i suoi ospiti in studio e qualcuno anche in collegamento. La conduttrice ha affrontato nel dettaglio il caso del giornalista di SportItalia che qualche giorno fa in diretta è stato addirittura palpeggiato da una donna in Qatar, in occasione dei Mondiali di calcio. Prima di affrontare però questo tema, la conduttrice avrebbe espresso il suo parere.“Partiamo subito da questo argomento…Dicono che Memo Remigi sia stato massacrato…Invece dicono che a parti inverse tutto questo non è accaduto ed è tutto molto divertente…”.

La differenza tra il caso Remigi e il giornalista palpeggiato da una donna in Qatar

Insomma, la conduttrice avrebbe posto l’attenzione sulle differenze tra i due casi. A quel punto, il diretto interessato sarebbe intervenuto per fare un chiarimento, dicendo che ovviamente non si possono paragonare le due cose.“Non paragono o contestualizzo con nessun altro…Era ovvio fosse uno scherzo…”. Barbara avrebbe ripreso la parola, cercando ancora una volta di far capire quale fosse il suo punto di vista.

La polemica su Memo Remigi, Barbara non vuole esprimere il suo pensiero

“La polemica verte sul fatto che allora si potrebbe dire che era uno scherzo anche quando il tifoso è passato e ha fatto la stessa cosa alla giornalista…”. La conduttrice però avrebbe anche ribadito ancora una volta il fatto di non voler parlare del caso Memo Remigi. “Non intervengo e non voglio dire il mio pensiero“, ha ribadito Barbara che conosce molto bene Memo, visto che si dice che i due abbiano anche avuto una relazione.