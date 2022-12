Gf vip, Antonino Spinalbese diretto su Belen: “Quando voglio vedere mia figlia telefono a Belen ed ecco quello che succede”

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip, in questi giorni Antonino Spinalbese è tornata a parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez. Ecco le sue parole.

Antonino Spinalbese è un gieffino, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande fratello vip. Ad ogni modo, è conosciuto da tutti per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, nonché il padre della secondogenita della showgirl argentina, la piccola Luna Marì. Il gieffino in diverse occasioni ha parlato del rapporto con Belen, anche se quest’ultima pare che prima che Antonino entrasse in casa, gli aveva chiesto di non parlare di lei. In questi giorni, ancora una volta, l’ex parrucchiere ha parlato della sua ex, svelando in che rapporti sono oggi. Cosa ha riferito?

Antonino Spinalbese parla ancora di Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese, il gieffino e protagonista di questa edizione del Grande fratello vip è tornato a parlare del suo rapporto con Belen, svelando dei retroscena inediti. Il gieffino, infatti, avrebbe ammesso che i due si sentono regolarmente, ovviamente per il bene della bambina. L’ex parrucchiere ha anche ammesso che i rapporti con Belen sono comunque distesi e che lui di certo non ha problemi nel vedere la bambina, che può vedere quindi in qualsiasi momento.

L’ex parrucchiere parla dei rapporti con la sua ex

Belen proprio in questi giorni è finita al centro della polemica. Antonino è da settimane che chiede di poter vedere la figlia, o attraverso un video o anche una foto recente che non è ancora arrivata. In molti sembra che abbiano accusato Belen di non far vedere la piccola ad Antonino e proprio quest’ultimo ha voluto fare una confessione al riguardo. Parlando in giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro, Antonino ha chiarito di non avere alcun problema con Belen, con la quale i rapporti sono abbastanza distesi.

I chiarimenti di Antonino dopo la polemica degli ultimi giorni

«La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina». Queste le parole di Antonino che in qualche modo ha fatto scemare un pò la polemica sorta intorno alla showgirl argentina. Antonino è molto innamorato della sua bambina e lo ha da sempre dimostrato.