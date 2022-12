Belen, sui social l’accusano di non far vedere la figlia ad Antonino e lei risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez accusata di non far vedere la figlia ad Antonino Spinalbese. Molti follower se la prendono con lei e la criticano sotto al post.

Belen Rodriguez è una nota showgirl la quale sicuramente in questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. E’ stata sicuramente al centro dell’attenzione e sotto i riflettori per via della sua professione, così come della sua vita privata. Belen è molto amata dagli italiani, ma talvolta è finito anche al centro delle polemiche e delle critiche. Proprio in queste ore, la showgirl argentina è finita al centro delle critiche per una questione legata al suo ex Antonino Spinalbese, il quale si trova all’interno della casa del Gf vip come concorrente. Ma cosa sta accadendo?

Belen Rodriguez al centro delle critiche per “colpa” di Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez in questi ultimi giorni è finito al centro delle critiche e delle polemiche per un motivo ben preciso. Sappiamo bene che il suo ex, Antonino Spinalbese si trova recluso all’interno della casa più spiata d’Italia e che da diverse settimane chiede di poter vedere la figlia, la piccola Luna Marì che ha avuto proprio con Belen. All’ex parrucchiere al momento non è stata data l’occasione di poter vedere un video della figlia, così come una nuova foto di Luna Marì e di questo lo stesso Antonino si è lamentato in diverse occasioni sia con la produzione che con i suoi compagni d’avventura.

Antonino chiede di vedere la figlia anche in foto ma non viene accontentato

Anche diversi telespettatori si sono schierati dalla parte di Antonino, accusando Belen di non fargli vedere la bambina. Proprio nelle scorse ore Belen ha pubblicato un video insieme alla piccolina e sotto al post sono apparsi diversi commenti negativi contro la showgirl argentina, la quale è stata accusata di non voler far vedere Luna Marì al suo papà.

Il commento sotto al video di Belen e della piccola Luna Marì, la risposta della showgirl

“Però manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta avere. Sarebbe un bel gesto per lui“. Questo uno dei messaggi apparsi sotto al video in questione. Non è però tardata ad arrivare la risposta di Belen, la quale ha replicato al commento dicendo “Nessuno lo ha mai vietato”. Insomma, sembra proprio che Belen non abbia mai negato di far vedere la piccolina ad Antonino e allora perchè l’ex parrucchiere non ha ancora nemmeno ricevuto una foto recente della sua bambina?