Francesco Totti e Noemi, l’ex marito di lei rompe il silenzio e rivolge accuse all’ex capitano

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono finiti al centro delle critiche e delle accuse da parte dell’ex marito della donna. Ma cosa ha riferito quest’ultimo?

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono finiti ancora una volta al centro del gossip. La loro storia d’amore va avanti da diversi mesi ormai e sembra che ormai sia piuttosto chiaro a tutti che Francesco è molto innamorato di Noemi tanto da essere andati già a convivere. Ilary Blasi, avendo assistito al comportamento dell’ex marito in questi mesi, finalmente ha deciso di uscire allo scoperto ed è apparsa insieme al suo nuovo fidanzato, Bastian Muller. Anche in queste ore a parlare di questa storia è stato il magazine Chi, che ha anticipato alcune novità e retroscena su entrambe le coppie.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più innamorati

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono molto innamorati e fanno coppia fissa da diversi mesi ormai. Ilary Blasi, d’altro canto ha presentato solo in questi giorni il nuovo fidanzato Bastian Muller. Il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini in questi giorni ha parlato di entrambe le coppie svelando alcuni retroscena molto interessanti sull’una e sull’altra coppia.

L’ex marito di Noemi si scaglia contro l’ex moglie e contro Francesco

Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha riportato l’intervista a Mario Caucci, il marito di Noemi Bocchi. Quest’ultimo pare che si sia lamentato del modo in cui Noemi ha gestito questa situazione e soprattutto di come i suoi figli siano stati particolarmente sotto i riflettori per via della relazione tra Noemi e Francesco Totti. L’uomo lamenta il fatto che l’ex moglie avrebbe dovuto gestire meglio questa situazione e tutelare più possibile i suoi figli. Intanto Francesco e Noemi sono stati paparazzati in questi giorni mentre si scambiano baci e carezze. I due nello specifico sono stati pizzicati all’uscita dal ristorante, felici e sorridenti intenti a scambiarsi delle carezze.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller non si nascondono più

Ad ogni modo, a finire sotto la lente di ingrandimento del settimanale Chi è stata Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller. I due hanno trascorso dei giorni di vacanza sulla neve a St.Moritz. Lui sarebbe un imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori. Nelle foto appese sui social Ilary appare abbracciata al suo compagno e pare fosse intenta a presentarlo a tutti i suoi amici, tra cui anche Michelle Hunziker.