Buongiorno Italia, meteorologo non si accorge di essere in diretta e racconta i fatti suoi, Emma commenta divertita

A Buongiorno Italia il meteorologo Luca Ciceroni non si accorge di essere in diretta e si lascia andare ad un fuorionda epico. Il video finisce sui social.

Gaffe esilarante quella che si è verificata a Buongiorno Italia, il programma del mattino di Raitre, commessa dal noto meteorologo Luca Ciceroni. Quest’ultimo avrebbe commesso uno scivolone, seppur inconsapevolmente che ha fatto tanto divertire i telespettatori, gaffe che è diventata virale nel giro di pochissimi istanti. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Buongiorno Italia, gaffe simpatica e divertente del meteorologo Luca Ciceroni

A Buongiorno Italia, il programma della mattina di Rai 3 il noto meteorologo Luca Ciceroni avrebbe commesso una gaffe che ha fatto parecchio divertire i telespettatori. E’ stato proprio verso la fine della trasmissione che il conduttore FIlippo Bernardi si è collegato con Ciceroni per le previsioni del tempo. Il metereologo avrebbe avuto dei problemi con l’audio e pare che non avesse capito di essere in onda e per questo motivo avrebbe continuato a parlare con qualcuno in studio, ma di fatti suoi personali.

Ciceroni non si accorge di essere in collegamento e parla degli affari suoi

Ciceroni stava raccontando un aneddoto privato che vedeva coinvolta anche una sua conoscente.“E allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, che io ho letto solo domenica, da mercoledì, dicendo: ‘Ma Luca, Alexa è impazzita: mi mette musica inglese“. Queste le parole pronunciate da Ciceroni, che poi è apparso davvero imbarazzato quando ha capito di essere in collegamento. Talmente tanto l’imbarazzo e l’emozione che l’esperto avrebbe anche fatto un’ulteriore gaffe, storpiando “Pippi Calzelunghe” in “Pippe Calzelunghe”. Insomma, alla fine per problemi tecnici non si è riusciti a fare il collegamento e dunque sono anche saltate le previsioni del tempo.

Il commento di Emma Marrone su Instagram

Questa scena esilarante non è passata inosservata ai telespettatori che hanno anche postato il video sui social. Anche Emma Marrone ha postato questa clip su Instagram, aggiungendo “Oggi vivo solo per questo”. Così come Emma, anche tantissimi altri telespettatori hanno ripostato questo video, con commenti simpatici e carini. Le gaffe commesse da noti personaggi del mondo dello spettacolo non passano di certo inosservati.