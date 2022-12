Ambra, insegna a ballare T’Appartengo a una mamma ricoverata all’ospedale San Raffaele, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini passa dal palco di X Factor all’ospedale San Raffaele facendo un regalo ad una mamma malata. Il video finisce sui social e commuove tutti.

Nei giorni scorsi Ambra Angiolini è stata al protagonista di una esibizione che ha davvero lasciato tutti senza parole e che ha commosso anche tutti quanti. La nota attrice quest’anno è stata giudice a X Factor e nel corso della finale sembra che abbia stupito tutti, tornando a cantare il brano che di fatto l’ha resa celebre a Non è la Rai. Stiamo parlando della canzone T’Appartengo che conoscono tutti, anche i più giovani. La sua esibizione è stata davvero molto apprezzata, tanto che per diversi giorni non si è parlato di altro. Un grande momento di spensieratezza che ha fatto tanto rallegrare la giornata di una mamma che si trova al momento ricoverata in ospedale. Lei è malata ed il figlio più piccolo ha sconfitto da poco un tumore.

Ambra Angiolini dal palco di X Factor all’Ospedale San Raffaele

Una storia davvero molto commovente quella che vi stiamo raccontando e che ha come protagonista una giovane mamma, la quale non sta attraversando proprio un bel momento. La donna si trova ricoverata in ospedale ed il figlio piccolo ha da poco sconfitto il tumore. La donna dal letto dell’ospedale ha visto la finale di X Factor e di conseguenza anche l’esibizione di Ambra Angiolini con T’Appartengo che tra l’altro si trova in vetta alle classifiche di Spotify.

L’attrice fa un regalo ad una donna malata di tumore, insieme ballano T’Appartengo

L’esibizione dell’attrice, a sorpresa, ha rallegrato la giovane mamma che è ancora oggi ricoverata al San Raffaele di Milano.Ambra è passata dal palco di X Factor al San Raffaele per cercare di ridonare il sorriso alla giovane mamma. Le due hanno provato insieme il balletto del brano T’Appartengo e le immagini hanno commosso tutti. Il video è apparso sui social diventando virale sopratutto su TikTok. Gli utenti si sono tanto emozionati soprattutto per il bellissimo gesto di Ambra e tantissimi sono stati i complimenti arrivati per lei.

Ambra nel cuore della gente, tanti i commenti positivi per lei

“Sei una bellissima persona”, avrebbe scritto qualcuno. Il video è stato girato dal marito della donna, che davanti a questa scena divertente ha anche sorriso.«Questa canzone non serve a niente, ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde», ha detto Ambra. L’attrice e la donna hanno riso tanto e per la paziente è stato sicuramente un grande regalo e momento di spensieratezza.