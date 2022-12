La Vita in diretta, Alberto Matano fa preoccupare tutti: “Portate dell’acqua”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano nel corso dell’ultima puntata de La vita in diretta ha fatto preoccupare Cristiano Malgioglio, annunciando una sorpresa per lui. Come ha reagito il paroliere siciliano?

Alberto Matano ha condotto una nuova puntata de La vita in diretta nella giornata di ieri, lunedì 12 dicembre 2022. In studio ospite diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo ed anche molto amati. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, Alba Parietti, Stefania Orlando, Rosanna Fratello e Barbara Foria. Ovviamente, come di consueto gli ospiti sono intervenuti nella seconda parte de La vita in diretta, dove si sono affrontati temi più leggeri. Ad un certo punto, il conduttore avrebbe chiesto dell’acqua per un suo ospite. Chi e soprattutto per quale motivo?

Alberto Matano, nuova puntata de La vita in diretta con sorpresa per un ospite

Alberto Matano nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata de La vita in diretta, andata in onda come sempre nel pomeriggio su Rai 1. Il conduttore nella seconda parte della puntata ha ospitato in studio Cristiano Malgioglio, Stefania Orlando, Alba Parietti, Barbara Foria e Rosanna Fratello. Tanti i temi affrontati, tra i quali le recenti dichiarazioni rilasciate da Ornella Vanoni, la quale ha riferito che i giovani adesso rispetto a prima, fanno di meno l’amore.

Il conduttore punzecchia Malgioglio e chiede dell’acqua per lui

E’ stato proprio su questa tema che Alberto ha voluto in qualche modo punzecchiare Malgioglio, ovviamente riprendendo alcune dichiarazioni da lui rilasciate un pò di tempo fa, quando ha ammesso di vivere una relazione con un uomo originario della Turchia. “Tra poco avremo un videomessaggio esclusivo direttamente dalla Turchia”, avrebbe detto Matano suscitando tanta curiosità tra i vari ospiti. Poi avrebbe aggiunto “Portate subito dell’acqua a Cristiano“, ovviamente scherzando. Il videomessaggio è stato mandato davvero in onda, ma si trattava di un piccolo scherzo di Fiorello.

I complimenti a Fiorello e al suo programma

Il conduttore, parlando proprio dello showman e del suo programma Viva Rai 2 ha voluto sottolineare il fatto che questo stia avendo un grandissimo successo, proprio come prevedibile. “Non eravamo in onda quando è iniziato Viva Rai2, ma siamo felicissimi oggi di raccontare questo grande successo che sta avendo Fiorello con i suoi ascolti pazzeschi”.