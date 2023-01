Totti, la figlia Chanel umiliata: “Con i soldoni del papà”

0 SHARES Condividi Tweet

Totti e Noemi sono volati a Miami nei giorni scorsi e con loro ci sarebbero anche Chanel e Isabel. Le foto pubblicate dalla figlia di Francesco non sono passate inosservate e parecchio criticate.

Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi qualche giorno fa erano stata paparazzati all’aeroporto, pronti per prendere un aereo e volare chissà in quale località per trascorrere queste festività natalizie. Ebbene, adesso è nota a tutti questa località che non è più così tanto misteriosa, visto che i due piccioncini si troverebbero a Miami. Francesco e Noemi stanno trascorrendo questi giorni a Miami soggiornando presso un prestigiosissimo hotel a 5 stelle. Insieme a loro anche le figlie di Francesco, Chanel e Isabel che come ben sappiamo sono nate dalla relazione tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. Quest’ultima tra l’altro si troverebbe in Thailandia in compagnia del suo compagno Bastian Muller. Ciò che non è passato inosservato al popolo del web è stata però una foto di Chanel Totti apparsa proprio sui social. Di cosa si tratta?

Francesco Totti e Noemi Bocchi volano a Miami insieme alle figlie dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti e Noemi Bocchi da qualche giorno si trovano a Miami, negli Stati Uniti per trascorrere li le festività natalizie. Insieme a loro anche le figlie di Francesco, ovvero Chanel e Isabel. A non sfuggire allo sguardo attento del popolo del web sono stati alcuni post pubblicati dalla figlia di Francesco Totti, Chanel, la quale ha mostrato diversi momenti di questo viaggio e lo ha fatto tra le sue Instagram Stories.

Le Instagram stories della figlia di Totti non passano inosservate

Nello specifico ha pubblicato alcuni scatti dell’hotel di gran lusso dove sta soggiornando insieme al padre e alla nuova compagna di quest’ultimo. Un hotel 5 stelle davvero di gran lusso, con tanto di piscina e spa per una vacanza da sogno.

Le critiche a Chanel Totti

Come spesso accade però, Chanel è stata pesantemente criticata, ma per quale motivo. Sotto ai post sono apparsi diversi commenti molto duri «Tutto questo bene grazie ai soldoni di papà…», si legge in un post. E poi ancora “Ma quanti anni ha?”, facendo intendere che mostri anche più della sua reale età.