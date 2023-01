Riccardo Fogli nella bufera, sale sul palco per il concerto di fine anno e scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Fogli a Capodanno in musica, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. La sua partecipazione al programma finisce sotto accusa.

Nella serata del 31 dicembre su Canale 5 Federica Panicucci, come negli ultimi anni, ha condotto una puntata speciale di musica e tanto spettacolo, con tanti ospiti accogliendo il nuovo anno. Tanti gli artisti che hanno preso parte al programma che è stato seguito da milioni di telespettatori che hanno atteso insieme a Federica il nuovo anno. Il concerto si è tenuto a Genova e sul palco, come già anticipato, sono intervenuti diversi cantanti che si sono esibiti con i loro più grandi successi. Uno tra tutti Riccardo Fogli, che come ben sappiamo, è reduce da una brevissima ma intensa esperienza al Grande fratello vip. Il cantante è finito al centro dell’ennesima polemica nella serata di Capodanno, ma per quale motivo?

Federica Panicucci nella serata del 31 dicembre ha condotto una grande serata fatta di musica e di spettacolo, insieme a diversi artisti italiani, per accogliere il nuovo anno. Una serata di allegria e di musica, nel corso della quale sono intervenuti diverti cantanti, uno tra tutti Riccardo Fogli. Intorno alla partecipazione del cantante però, pare che sia scoppiata una polemica. Come ben sappiamo, l’ex componente dei Pooh ha preso parte all’ultima edizione del Grande fratello vip ma la sua esperienza non è stata di certo positiva, anzi potremmo dire che è stata piuttosto disastrosa.

Riccardo Fogli uno dei protagonisti della serata, critiche per la sua partecipazione al concerto

Dopo essere stato uno dei protagonisti del reality, adesso è stato parecchio criticato, molto probabilmente per quanto accaduto in casa, dove a meno di 24 ore dal suo ingresso ha bestemmiato e per questo squalificato. Molti hanno parlato di presenza inopportuna per Fogli sul palco del concerto di Capodanno.

Come avrà reagito Riccardo?

Sembra che quanto accaduto all’interno del reality in qualche modo abbia segnato in qualche modo Riccardo Fogli e molti avrebbero addirittura cambiato opinione su di lui, nonostante Alfonso Signorini abbia più volte sottolineato come l‘immagine che il cantante ha dato di se in quelle poche ore in casa, non rispecchiano proprio la sua persona.