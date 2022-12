GF Vip, Alfonso Signorini senza mezzi termini su Riccardo Fogli: “Che persona è”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri ha colto l’occasione per difendere Riccardo Fogli esprimendo nei suoi confronti delle bellissime parole.

Sono ormai diversi giorni che sul web e in televisione si parla della squalifica di Riccardo Fogli dal Grande Fratello Vip. Una squalifica questa che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto le persone che conoscono l’artista. Su quanto successo si è espresso anche Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di ieri. Ma quali sono state di preciso le sue parole?

Alfonso Signorini commenta la squalifica di Riccardo Fogli

Quello legato alla squalifica di Riccardo Fogli è stato il primo argomento affrontato da Alfonso Signorini nel corso della puntata del reality show andata in onda nella serata di ieri. Nello specifico il conduttore ha ricordato quanto successo affermando che l’artista si è purtroppo lasciato scappare un’espressione definita “blasfema” che ha lasciato un po’ tutti spiazzati. Il conduttore dopo aver affermato di non volere giudicare quanto accaduto ha voluto esprimere delle belle parole nei confronti di Riccardo Fogli.

Le belle parole del conduttore per il noto artista

Nello specifico Alfonso Signorini ha dichiarato “Metto tutte e due le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è, non è un bestemmiatore”. Ma non solo, ha poi proseguito precisando che la sua espressione è stata sicuramente detta in buona fede. Sempre il conduttore ha poi espresso il suo dispiacere per quanto successo affermando che avrebbe avuto il piacere di festeggiare il Natale insieme a Riccardo Fogli e sottolineando che probabilmente sarebbe stato un ottimo concorrente per il reality in questione.

Le dure polemiche nate all’interno della casa

Dopo aver affrontato il tema legato alla squalifica di Riccardo Fogli ecco che il conduttore ha poi dato spazio ad altre questioni legate appunto alle varie dinamiche del programma. Si è quindi parlato del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che pochi giorni fa avevano deciso di scrivere la parola fine alla loro storia. Si è anche parlato dell’imitazione di Oriana fatta da Antonella alcuni giorni fa. Imitazione questa che ha molto infastidito Edoardo che ha accusato la modella di aver colto l’occasione per strusciarsi sopra Antonino. Antonella ha provato a giustificarsi affermando di non essersi avvicinata in modo particolare all’ex compagno di Belen e precisando che in realtà si è trattato di un gioco. Parole queste che però non hanno fatto cambiare idea al noto volto di Forum che si è poi scagliato contro l’hairstylist. Antonino a tutte queste accuse ha semplicemente replicato difendendo Antonella ed affermando di aver trascorso la sua settimana in compagnia di Ginevra.