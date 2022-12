Totti, Noemi Bocchi sui social umilia l’ex marito

0 SHARES Condividi Tweet

Totti si trova a Doha insieme al figlio. Noemi Bocchi ha risposto sui social all’ex marito e lo ha fatto su Instagram.

Totti e Noemi Bocchi continuano la loro splendida storia d’amore e sono più uniti e più innamorati che mai. Proprio nelle ultime settimane si è parlato di progetti importanti per la coppia, che sembra abbia acquistato una nuova casa dove sono andati a convivere. Insomma, il loro sembra essere un grande amore nato ormai diversi mesi fa e consolidato nel tempo. Nei giorni scorsi però, a tuonare contro Noemi e contro questa storia è stato proprio il suo ex marito, Mario Caucci. Adesso Noemi, dopo tanto silenzio ha voluto in qualche modo replicare. Ma cosa ha riferito?

Francesco Totti e Noemi Bocchi, il loro amore più forte e più solido che mai

Nei giorni scorsi, l‘ex marito di Noemi Bocchi, ovvero Mario Caucci ha parlato del suo rapporto con la compagna di Totti e pare che abbia utilizzato delle parole abbastanza dure. Dichiarazioni al veleno nei confronti di Noemi che di certo non sono passate inosservate, anche perchè pubblicate su un noto settimanale, quale Chi diretto da Alfonso Signorini. Noemi ha preferito prendersi qualche giorno prima di rispondere e adesso lo ha fatto su Instagram.

Noemi risponde alle parole del suo ex marito e lo fa con un post su Instagram

L’attuale compagna di Francesco Totti ha pubblicato una storia su Instagram, dove appare un cartellone che proprio Mario le fece trovare sotto casa, con su scritto “Grazie per questi 10 anni unici” e poi come musica, ha scelto quella del circo. A questo ha aggiunto ancora diverse emoticon di sorrisi, ovviamente molto ironici. E’ chiaro che Noemi abbia commentato in questo modo le ultime dichiarazioni dell’ex marito.

Noemi e Francesco vanno a convivere

Intanto, la Bocchi al momento è lontana dal suo amore, visto che Francesco si trova a Doha con il primogenito Cristian e tornerà lunedì, dopo la fine di questi Mondiali di calcio. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, i due sono molto innamorati e felici ed hanno fatto un passo molto importante, come l’andare a convivere in un lussuoso appartamento che si troverebbe nella zona Nord di Roma.