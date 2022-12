Maurizio Costanzo diretto su Alba Parietti: “Non centra nulla”

0 SHARES Condividi Tweet

Alba Parietti, ecco la verità sul rinvio improvviso di Non sono una signora. Parla il vip e collega.

Alba Parietti avrebbe dovuto lanciare il programma intitolato Non sono una signora che però è stato rimandato ed al suo posto è andato in onda Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio. Sulle pagine del settimanale Nuovo, si è parlato a lungo di questo rinvio ed a commentare è stato proprio Maurizio Costanzo. Ma cosa è stato detto al riguardo?

Alba Parietti e il rinvio della trasmissione Non sono una signora

Alba Parietti avrebbe dovuto lanciare il suo nuovo programma Non sono una signora su Rai 2, con protagoniste le drag queen. Ad ogni modo, il programma non andrà in onda almeno per questo 2022.Ormai, la trasmissione affidata ad Alba Parietti andrà in onda nel corso del 2023 anche se non c’è ancora una data ufficiale. Di questo se ne è parlato sulle pagine di Nuovo, la rubrica delle pagelle dei Maurizio Costanzo. A dire la sua su questo rinvio è stato proprio il giornalista e conduttore, il quale ha risposto ad una lettrice, la signora Monica da Catania.

Maurizio Costanzo risponde ad una lettera scritta da una lettrice

“Rimandato a febbraio. Con lo stop della Parietti non c’entra il governo“. Questo il titolo dell’articolo in questione, apparso nella rubrica. La signora scrivendo a Maurizio avrebbe detto “Povera Alba, il suo programma è stato rimandato per la seconda volta: doveva infatti andare in onda a dicembre, invece ora lo vedremo a febbraio, forse. La ragione ufficiale dello slittamento è legata a ragioni di palinsesto, ma non è che il vero motivo del rinvio è la natura dello show? Forse al governo conservatore della Meloni non va giù, visto che si parla di drag queen, cioè uomini travestiti da dive?“. Queste le parole della telespettatrice e lettrice che ha voluto dire la sua sul rinvio di questo programma.

Costanzo e le parole su Alba Parietti e il suo programma

Maurizio Costanzo ha immediatamente risposto dicendo di non credere assolutamente a questa ipotesi.“Ritengo che con il rinvio della trasmissione di Rai2 il governo Meloni e l’ideologia che lo anima, non c’entri proprio nulla”. Questa la risposta del conduttore, il quale ha aggiunto che anche il programma di Alessia Marcuzzi è stato rimandato al 2023. “La verità sul rinvio di queste due trasmissioni è che i piani editoriali della Rai possono cambiare “, ha aggiunto Maurizio.