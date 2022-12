Chiara Ferragni: “Nel 2023 sarò single”, il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni utilizza su TIkTok il filtro del futuro e sui social è scoppiata la bufera. I commenti dei follower.

Chiara Ferragni è sempre una delle donna più chiacchierate al mondo e su questo non c’è alcun dubbio. Molto attiva come sempre sui social, Chiara riesce a trovare il modo di far parlare di se. Proprio in questi ultimi giorni, la nota imprenditrice digitale ha fatto infuriare i suoi follower. In che modo? Sembra che l’imprenditrice abbia scoperto su Tik Tok un filtro che le ha predetto cosa il 2023 avrà in serbo per lei. A sorpresa il filtro le ha suggerito importanti novità sulla sua vita sentimentale. Ma cosa?

Chiara Ferragni ancora una volta al centro del gossip

Chiara Ferragni, molto attiva ultimamente su TikTok, nelle scorse ore ha provato il nuovo filtro, ovviamente con ironia, per scoprire cosa il 2023 le riserverà. “Chiara Ferragni nel 2023 tornerà single”, questo quanto suggerito dal filtro in questione che è stato creato appositamente dalla piattaforma e che ha un unico obiettivo, quello di divertire e far sorridere. “Nel 2023 io sarò…“, così inizia il filtro e poi dopo qualche secondo arriva il risultato finale.

L’imprenditrice digitale utilizza un filtro di Tik Tok e si scatena il caos

Per la nota imprenditrice digitale è apparsa questa scritta “Sarò single”. La stessa Chiara è rimasta parecchio perplessa di fronte a questa scritta, ma non ha potuto far altro che sorridere. Alcuni follower a corredo di questo video hanno scritto “Ma no”, come a voler sottolineare il fatto di essere dispiaciuti. Molti non hanno preso bene il risultato di questo filtro, nonostante si tratti di un qualcosa di finto.«Ma non scherziamo per favore», ha scritto qualcuno.

I commenti del popolo del web

E poi ancora «Tutto ma non questo». Non è di certo una novità il fatto che Chiara e Fedez siano una delle coppie più amate degli ultimi anni e sono molto seguiti sui social, dove sono molto attivi e dove rendono partecipi tutti i follower della loro vita quotidiana. Forse è stato proprio questo modo di fare di Chiara e Fedez che ha permesso loro di entrare nel cuore di milioni di persone.