Anna Pettinelli e Elisa D’Ospina volano stracci, “Mai visto tanto schifo”

Anna Pettinelli ha parlato del suo ex compagno e di Elisa D’Ospina la sua compagna. Quest’ultima replica al veleno.

Anna Pettinelli, la nota speaker radiofonica più famosa di tutti i tempi in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, nel corso della quale ha parlato di diversi argomenti legati alla sua carriera ma anche alla sua vita privata. La Pettinelli ha raccontato i reali motivi che l’hanno portata ad andare via da Amici di Maria De Filippi e nel contempo ha anche parlato del suo ex, Stefano Macchi che adesso sta per diventare papà dalla sua nuova compagna, Elisa D’Ospina. Proprio quest’ultima, negli ultimi giorni è stata particolarmente dura nei confronti della Pettinelli. Ma cosa ha riferito?

Anna Pettinelli su Stefano Macchi e Elisa D’Ospina

Anna Pettinelli, attraverso un’intervista rilasciata al magazine Gente, sembra aver commentato la fine della sua storia d’amore con Stefano Macchi, che adesso è fidanzato con Elisa D’Ospina dalla quale aspetta un bambino. Inevitabilmente, la speaker radiofonica non ha potuto non fare una stoccata alla neo coppia, stoccata che ha mandato su tutte le furie proprio la modella curvy che ha voluto replicare e lo ha fatto utilizzando delle parole davvero molto dure.

Le parole della speaker radiofonica

“Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”. Queste le parole di Anna Pettinelli parlando del suo ex. In una Instagram stories , sembra che la modella abbia voluto replicare alle parole della Pettinelli.

La replica al veleno della compagna di Stefano

“È indelicato vedersi licenziare perché sto con l’ex della mamma di una che fa parte del team di una radio via whattsapp il 13 agosto alle ore 16 dopo che sarei dovuta rientrare a distanza di una settimana. E forse ancor di più parlare di una creatura non ancora nata, frutto dell’amore di due persone che si sono incontrate e che vivono serenamente dopo due separazioni. Leggo cose allucinanti in giro. Nausea e questa volta non dovuta alla gravidanza“. Qualcuno pare che avesse commentato dicendo ”Stefano Macchi e il figlio con Elisa D’Ospina? Indelicato”. Anche la Pettinelili aveva sostenuto che uscire così allo scoperto subito dopo la fine della loro relazione, sia stato “indelicato”. Dunque, proprio sul termine indelicato, la modella ha voluto puntare il suo sfogo.“Un figlio indelicato. Da uno a 1000 quanto fa ribrezzo una dichiarazione simile su una creatura che deve tra l’altro ancora nascere? Ne ho visto tanto di schifo in giro, ma mai così, ve lo giuro“, ha aggiunto Elisa. E’ scontro, dunque, tra le due donne.