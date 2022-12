Anna Pettinelli, dopo le sue dichiarazioni l’ex al veleno contro di lei: “Non è vero ciò che ha detto, la convivenza era insostenibile”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è sollevato un polverone dopo che Anna Pettinelli ha deciso di commentare la notizia che l’ex, Stefano Macchi, presto diventerà papà per la prima volta

Anna Pettinelli, dopo che ha saputo la notizia dai giornali che il suo ex, con il quale aveva anche partecipato a Temptation Island presto diventerà papà, ha rilasciato una lunga dichiarazione al settimanale Gente in occasione della quale ha detto, senza troppi giri di parole, cosa ne pensa della circostanza che il suo ex, da poco single dopo la fine della loro storia d’amore si sia fidanzato e che dalla attuale compagna aspetti un bambino.

Vediamo cosa ha dichiarato la Pettinelli.

Anna Pettinelli rilascia un’intervista al settimanale Gente sul suo ex fidanzato

Anna Pettinelli, al settimanale Gente, aveva dichiarato così: “Ad aprile ero stata io a chiudere la storia, ma ci siamo detti addio serenamente. Gli ho anche regalato alcune cose per la sua nuova casa. Poco dopo però ho dovuto apprendere dai social che si era messo con D’Ospina e che ora aspettano un figlio”.E poi aveva continuato: “Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito”.

La replica di Stefano Macchi

Stefano Macchi a Fanpage.it ha replicato: “Questo non è vero. La nostra storia era in crisi da tempo e il primo gennaio le ho detto che avrei trovato una sistemazione”.

E poi, ancora: “Anna lavora nella comunicazione e sotto i riflettori da prima che io nascessi. Conosce molto bene l’uso del mezzo ed è per questo che voglio porre in evidenza questa sua dichiarazione: ‘Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo’. Perché continuare con ‘altrimenti sarebbe un pazzo’? Da dove nasce questo giudizio? Che considerazione ha di me e vuole trasmettere? Se una persona è davvero felice non ha bisogno di aggiungere altro”.

E poi ha continuato: “Nell’articolo sostiene che ad aprile sarebbe stata lei a chiudere la storia. Questo non è vero. La nostra storia era in crisi da tempo e il primo gennaio le ho detto che avrei trovato una sistemazione per l’insostenibilità della convivenza. La separazione è avvenuta di comune accordo. Una volta trasferito l’ho invitata più volte a vedere la mia nuova casa per capire dove e come stavo, ma non ho mai avuto il piacere. Arrivata l’estate ha saputo direttamente da me che stavo frequentando un’altra persona e che ero innamorato. Dai social ha saputo solo della gravidanza, della quale non si è congratulata. E dove sarebbe questa felicità per me? Devo però fare alcuni passi indietro, tornando al periodo in cui ci eravamo appena separati. Dopo alcune partecipazioni televisive da parte sua in cui venivo menzionato, le chiesi esplicitamente di non parlare più di me, direttamente e indirettamente, perché mi faceva star male. Volevo pace e serenità. Il risultato? Si legge nei giornali. È il periodo più bello della mia vita. Chiedo solo rispetto”.