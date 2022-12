Adriana Volpe e Alfonso Signorini in che rapporti sono, la Volpe sui social senza mezzi termini

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe e Alfonso Signorini si sono incontrati nel corso dell’evento Vip Champion nella bellissima Cortina, e proprio in tale occasione hanno trascorso del tempo insieme dimostrando che il loro rapporto non è cambiato nel tempo.

Quali sono i rapporti oggi tra Alfonso Signorini e Adriana Volpe? È questa la domanda che molte persone, e nello specifico molti telespettatori fedeli appassionati del Grande Fratello Vip, si saranno poste almeno una volta da quando diversi mesi fa è stato reso noto il nome della nuova opinionista del celebre reality show ovvero Orietta Berti. A rispondere a questa domanda è stata proprio Adriana Volpe che oltre ad aver commentato la vicenda attraverso delle interviste si è resa protagonista di un particolare gesto che non sembrerebbe lasciare alcun dubbio su quelli che sono appunto gli attuali rapporti con il noto giornalista. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

I rapporti tra Adriana Volpe e Alfonso Signorini

Adriana Volpe è stata opinionista del GF Vip nel corso della scorsa edizione al fianco di Sonia Bruganelli con la quale si è spesso resa protagonista di varie discussioni. Quest’anno però al suo posto è arrivata Orietta Berti, una sostituzione questa che ha colpito molto la Volpe che nel corso di varie interviste ha dichiarato che questo per lei è stato un vero e proprio “colpo al cuore”. Signorini le ha poi proposto di partecipare al GF Vip come concorrente, una richiesta questa non accettata da Adriana Volpe che dopo la separazione dal marito Roberto Paris sta affrontando un momento molto particolare e delicato. Tutto questo però non sembrerebbe aver compromesso il loro rapporto ed infatti i due si sono ritrovati nel corso dell’evento Vip Champion e anche in questa occasione si sono dimostrati abbastanza affiatati.

Il gesto social di Adriana Volpe nei confronti del noto conduttore

Vip Champion è un particolare evento giunto alla sua undicesima edizione che attualmente si sta svolgendo nella bellissima Cortina. Molti i personaggi noti presenti a Cortina, e tra questi ad esempio Adriana Volpe e Alfonso Signorini ma anche Alex Belli e Delia Duran, Valeria Marini, Raffaella Fico, Matilde Brandi ecc. Signorini e la Volpe nel corso di tale evento hanno trascorso del tempo insieme chiacchierando e scambiandosi sorrisi. E proprio sui social la Volpe ha condiviso un bellissimo scatto in compagnia del conduttore dimostrando quindi che nonostante abbia deciso di sostituirla con Orietta Berti al GF Vip il loro rapporto non è assolutamente cambiato.

La delusione dell’ex opinionista

Nonostante il rapporto tra Adriana Volpe e Alfonso Signorini non sia cambiato ecco che comunque la celebre conduttrice nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo ha parlato proprio dell’esperienza vissuta nel reality di Canale 5 dove ha partecipato prima come concorrente e poi come opinionista affermando di esserci rimasta piuttosto male quando il conduttore ha deciso di sostituirla con Orietta Berti. “Ci sono rimasta molto male, ho lavorato bene, pensavo di meritarmi quel posto. Capisco però che bisogna innovare”, queste esattamente le sue parole.