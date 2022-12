Storie Italiane, Platinette senza freni su Eleonora Daniele: “Che tipo di televisione fa”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele è una delle conduttrici televisive italiane più apprezzate . E proprio a lei e al suo programma “Storie Italiane” Mauro Coruzzi, particolarmente noto con lo pseudonimo Platinette, ha dedicato un lungo articolo su DiPiùTv. Ma quali sono state esattamente le sue parole?

Lungo articolo di Mauro Coruzzi su Eleonora Daniele

Bellissime parole sono state quelle espresse da Platinette su DiPiùTv e riferite in particolar modo alla celebre conduttrice televisiva Eleonora Daniele e alla sua trasmissione intitolata Storie Italiane. Nello specifico Coruzzi si è espresso nella sua rubrica “I protagonisti della TV” parlando di quello che è lo stile che caratterizza la tipologia di conduzione della bravissima Eleonora Daniele. Proprio parlando di quest’ultima si è espresso affermando che la conduttrice non è neutra ma solitamente nel programma mette se stessa e il suo carattere. Infatti ha voluto precisare che la Daniele non ha mai il timore di esprimere le sue opinioni, anzi al contrario ama farlo.

Le belle parole di Platinette per la conduttrice

E sempre parlando di Eleonora Daniele ecco che Mauro Coruzzi ha poi proseguito sottolineando che quando una storia raccontata tende a scandalizzare oppure indignare lei appare sempre visibilmente coinvolta dalla storia in questione, un coinvolgimento reale. E a tal proposito ha aggiunto che questo “è un modo di metterci la faccia” che è davvero da apprezzare perchè è raro in televisione vedere volti così aperti”. Il noto conduttore radiofonico e noto personaggio televisivo ha poi proseguito affermando che la Daniele riesce a ricoprire perfettamente il suo ruolo nel quale dimostra di essere a proprio agio.

Il commento sul programma Storie Italiane e la sua struttura

In ultimo Mauro Coruzzi non ha potuto fare altro che commentare il programma condotto da Eleonora Daniele tutte le mattine su Rai 1. A proposito di tale trasmissione, seguita ogni giorno con molto affetto da tantissimi telespettatori, Coruzzi si è espresso parlando in particolar modo di quella che è la sua struttura e sottolineando che solitamente la prima parte della trasmissione è dedicata alla cronaca mentre invece nella seconda parte si pone maggiore attenzione all’intrattenimento rendendo quindi il programma un po’ più leggero. A proposito di quest’ultima parte solitamente dedicata allo spettacolo Coruzzi ha precisato che alcune volte offre l’occasione di fare delle piacevoli scoperte. E nello specifico permette di conoscere un po’ meglio alcuni personaggi dello spettacolo.