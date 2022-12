Ballando, Giada Lini diretta su Gabriel Garko: “Cosa succede quando siamo in sala prove”

0 SHARES Condividi Tweet

Giada Lini ha risposto ad una serie di domande dei followers su Instagram parlando del rapporto con Gabriel Garko e facendo anche delle rivelazioni legate a cosa accade dietro le quinte di Ballando con le stelle.

Andrà in onda proprio questa sera, sabato 17 dicembre 2022, l’attesissima semifinale di Ballando con le Stelle ovvero il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Una puntata molto speciale nel corso della quale sarà possibile scoprire i nomi dei concorrenti ripescati e che quindi potranno tornare in gara. Tra le coppie che più di tutte hanno caratterizzato questa edizione della trasmissione vi troviamo quella composta da Gabriel Garko e Giada Lini, e proprio quest’ultima nelle scorse ore si è espressa sul noto attore utilizzando delle bellissime parole e svelando anche alcuni segreti.

Questa sera in onda la semifinale di Ballando con le stelle

In attesa della puntata finale prevista per il 23 dicembre 2022 ecco che proprio questa sera verrà trasmessa su Rai 1 la semifinale di Ballando con le Stelle nel corso della quale sarà possibile scoprire il nome dei concorrenti eliminati e ripescati. In attesa di questa speciale puntata ad esprimersi su questa esperienza, ed in particolar modo sul ballerino con cui ha condiviso il percorso, è stata proprio Giada Lini ovvero la compagna di ballo di Gabriel Garko che sui social ha risposto alle domande di alcuni followers soddisfando anche alcune curiosità e svelando qualche segreto.

Le rivelazioni di Giada Lini su Gabriel Garko

La ballerina nello specifico ha risposto a chi le ha domandato se in qualche modo la bellezza di Gabriel Garko è riuscita ad intimidirla durante il percorso. A tal proposito Giada Lini ha precisato “Lavorare con Gabriel mi affascina molto” e ha poi aggiunto che da lui ha imparato e sta imparando molto e questo l’ha portata a valutarlo molto come persona, non solo quindi come artista. La ballerina ha poi proseguito rivelando alcuni segreti legati al dietro le quinte e affermando in particolar modo “Mi scordo che è Gabriel Garko soprattutto quando lo correggo mentre balla e forse è meglio così”.

Le belle parole per Milly Carlucci

Sempre sui social la ballerina Giada Lini ha poi colto l’occasione per rivolgere delle bellissime parole alla conduttrice di Rai 1 Milly Carlucci definendola una donna straordinaria per la quale ha una grande stima. A proposito del talent di cui fa parte ha invece voluto precisare di trovarsi molto bene. Impossibile poi non menzionare le varie difficoltà che la coppia si è trovata a dover affrontare durante il percorso a causa dell’infortunio di Gabriel Garko. Nonostante tutto però sono una delle coppie favorite per la vittoria, e proprio nel corso della finale torneranno ad esibirsi. Ma esattamente cosa balleranno? Sempre su Instagram la ballerina sembrerebbe essersi lasciata sfuggire una particolare indiscrezione. Nella specifico sembra proprio che la coppia di ballerini si esibirà in un bellissimo tango.