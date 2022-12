Sanremo 2023, Amadeus fa una rivelazione inaspettata su Fiorello, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, l’annuncio inaspettato su Fiorello. A Sanremo 2023 arriva un colpo di scena, ecco la novità annunciate dal noto conduttore.

Sanremo 2023, Amadeus ha fatto un annuncio davvero inaspettato su Fiorello e le sue parole hanno colto tutti di sorpresa. Nella serata di ieri Amadeus ha condotto una nuova puntata di Sanremo Giovani, alla quale hanno preso parte anche i diversi big in gara alla prossima kermesse musicale più importante del nostro paese. Nel corso della puntata di ieri sono state anche annunciate le sei proposte che saliranno sul palco dell’Ariston.

Amadeus, conferenza stampa in attesa di Sanremo Giovani e tante novità annunciate

Amadeus nella giornata di ieri ha indetto una conferenza stampa per annunciare tutte le importanti novità delle quali avrebbe parlato poi in puntata. Tante le rivelazioni del noto conduttore e una di questa ha riguardato proprio Fiorello, il suo grande amico e collega che lo ha affiancato in questi anni proprio alla conduzione del Festival di Sanremo. Stando alle parole di Amadeus, sembra che anche quest’anno in qualche modo Fiorello sarà presente al Festival.

Il direttore artistico fa una rivelazione inattesa su Fiorello

“Fiorello ci sarà con le sue incursioni da Viva Rai 2! E io farò di tutto per essere con lui..”. Queste le parole del presentatore nonché direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, la quarta consecutiva. Durante la conferenza stampa, poi, il giornalista gli ha chiesto quale fosse stato il motivo per cui nel cast delle 12 nuove proposte di Sanremo Giovani, in realtà ci sono soltanto 2 donne in gara. A quel punto, il conduttore ha voluto fare chiarezza su questo punto, dicendo di non aver composto il cast sulla convinzione di dover rispettare le quota rosa, ma solo sulla base delle canzoni.

Le precisazioni di Amadeus sulle quota rosa a Sanremo Giovani

“Solo due donne su 12 artisti in gara a Sanremo Giovani? Non ho mai scelto il cast in base alle quote rosa, lo trovo offensivo. Va in gara il meglio che ho potuto ascoltare tra i Giovani…”. Queste le parole del conduttore de I soliti ignoti, il quale poi ha aggiunto “E non ho mai pensato di mettere due donne in più, solo per farci dire che siamo bravi…”.