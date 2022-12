Festival, Madame a rischio squalifica, Amadeus decide di parlare

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione secondo la quale la cantante Francesca Calearo, nota a tutti con lo pseudonimo Madame, potrebbe essere esclusa dal Festival di Sanremo 2023.

Cresce ogni giorno sempre di più l’attesa per l’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo. E nel frattempo alcuni dei big in gara si trovano al centro dell’attenzione mediatica. Tra questi ad esempio anche Francesca Calearo, nota a tutti con lo pseudonimo Madame. Secondo quanto emerso da alcuni rumors l’artista sembrerebbe essere a rischio squalifica. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Madame a rischio squalifica da Sanremo 2023

Nelle ultime ore una particolare notizia che riguarda la celebre e giovane artista italiana Madame sta facendo molto discutere. Nello specifico secondo alcuni rumors la nota cantante potrebbe essere squalificata dal Festival di Sanremo 2023, e il motivo sarebbe legato all’indagine avviata dalla procura di Vicenza per falso ideologico. Nello specifico secondo tali indagini proprio Francesca Calearo sembrerebbe essersi affidata ad alcuni medici grazie ai quali avrebbe ricevuto il Green Pass senza essersi vaccinata. Esattamente il nome della cantante sembrerebbe comparire nella lista dei pazienti della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu a proposito della quale sono diverse le ipotesi di reato. Ma Madame verrà quindi esclusa oppure no dal Festival di Sanremo 2023?

L’eventuale esclusione da Sanremo 2023

Madame è stata annunciata pochi giorni fa come Big in gara della nuova edizione del Festival di Sanremo e proprio sul palco del teatro Ariston dovrebbe portare il brano intitolato “ll bene nel male”. Proprio per tale motivo, alla luce di quelle che sono le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sono molti a chiedersi se Madame si esibirà sul palco del Teatro Ariston oppure no. In realtà anche se la Rai ha un codice etico per il quale l’artista dovrebbe essere esclusa ecco che non spetta alla rete in questione prendere una decisione, e questo perchè proprio Madame non è una dipendente Rai. A poter prendere una decisione è solo l’organizzazione del Festival.

La rivelazione di Amadeus

Ad intervenire sulla questione nelle scorse ore è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus che intervistato da Rtl 102.5 all’interno del programma The Filight ha rivelato che in realtà al momento non è prevista alcuna esclusione di Madame dal Festival di Sanremo 2023. “C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival”, sono state queste nello specifico le sue parole.