Oggi è un altro giorno, Maurizio Costanzo svela un particolare sul suo rapporto con Maria De Filippi: “In cosa sono cambiato con lei”

Maurizio Costanzo ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha colto l’occasione per parlare della sua vita privata e professionale rivelando cosa di molto importante gli ha insegnato la moglie Maria De Filippi.

Dopo le festività natalizie una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda ieri, 27 dicembre 2022. E tra gli ospiti vi è stato anche il noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo che ha colto l’occasione di tale intervista per fare delle nuove rivelazioni sul rapporto con la moglie Maria De Filippi. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Maurizio Costanzo ospite di Oggi è un altro giorno

Nonostante l’età Maurizio Costanzo, oggi 84enne, continua ad essere uno dei grandi protagonisti della televisione italiana. Il noto giornalista e conduttore proprio ieri si è lasciato intervistare, in collegamento video, dalla collega Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno. E proprio nel corso della stessa intervista ha colto l’occasione per parlare della sua carriera ma anche per rivelare alcune indiscrezioni sul rapporto con la moglie Maria De Filippi, molto amata dal pubblico. La carriera di Costanzo ha avuto inizio negli anni ’50 e da quel momento non si è più fermata. Anzi nel tempo è cresciuta sempre di più portando Costanzo ad essere oggi un affermato giornalista e conduttore.

La promozione del suo ultimo libro

Maurizio Costanzo, anche se non in presenza ma in collegamento, si è lasciato intervistare da Serena Bortone per promuovere il suo ultimo libro intitolato “Smemorabilia”. Stiamo nello specifico parlando di un libero pubblicato il 18 ottobre e all’interno del quale Costanzo ha voluto ripercorrere la sua vita facendone un ritratto intimo e allo stesso tempo personale. A proposito di quella che è stata e che è la vita di Costanzo è possibile dire che questa è stata sicuramente contraddistinta da molto amore. Il giornalista è infatti convolato a nozze per ben 4 volte ma il matrimonio più importante è stato quello con la donna che ancora oggi si trova al suo fianco dopo moltissimi anni ovvero l’amatissima Maria De Filippi. E proprio a proposito del matrimonio con la celebre conduttrice Costanzo ha rivelato nel corso dell’intervista “Sai ho preso la rincorsa, mi sono sposato quattro volte, alla quarta ci ho azzeccato”.

Le rivelazioni del giornalista sulla moglie Maria De Filippi

Ma non solo, Costanzo ha colto l’occasione dell’intervista rilasciata a Serena Bortone per rivelare qual è stato l’insegnamento più importante ricevuto dalla moglie. “Mi ha insegnato ad esserci, mi ha insegnato il piacere di parlare, anche poco ma di parlare”, queste le sue parole. In ultimo il giornalista ha anche colto l’occasione per rivolgere delle bellissime parole a Rosario Fiorello definendolo un vero e proprio fenomeno della televisione italiana.