Ballando, Selvaggia Lucarelli senza freni su Simone Di Pasquale “Ecco come lo trattano”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ha risposto su Instagram a molte domande dei followers esprimendosi su Ballando con le Stelle e su alcuni dei concorrenti di questa ultima edizione.

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di Ballando con le Stelle, ed ecco che prima di partire per le vacanze la giurata Selvaggia Lucarelli ha trovato il tempo di rispondere ad alcune domande dei followers su Instagram. Molte di queste legate proprio allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Selvaggia Lucarelli risponde alle domande dei followers su Instagram

Selvaggia Lucarelli è sempre molto attiva sui social. E proprio di recente ha deciso di rispondere alle domande dei followers su Instagram non avendo alcun timore di esprimere il suo parere su alcune persone. Nello specifico vi è stato chi le ha chiesto come mai la collega giurata Carolyn Smith abbia improvvisamente iniziato ad avercela con lei. Una domanda alla quale la Lucarelli ha replicato sottolineando che in realtà non si tratta di nulla di improvvisato in quanto già nel corso della prima edizione la Smith era solita mettere dei like a dei commenti contenenti degli insulti contro di lei. Un’altra domanda era invece rivolta alla ballerina Anastasia Kuzmina e a tal proposito la Lucarelli ha rivelato di essere molto dispiaciuta di quanto successo in quanto da anni erano in buoni rapporti .

Il commento della giurata su alcuni concorrenti di Ballando con le stelle

Sempre su Instagram ecco che Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito rivelando chi per lei sono stati i più bravi dell’edizione appena terminata. A livello tecnico belle parole sono state quelle spese dalla giurata per Gabriel Garko, Lorenzo Biagiarelli e Alessandro Egger. Mentre invece a dimostrare di essere cresciuto nei mesi è stato, per la Lucarelli, Alex Di Giorgio. A proposito della vittoria della coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ecco che la giurata ha rivelato il suo pensiero affermando che ad ottenere dei benefici da tale vittoria è proprio il ballerino “per il curriculum”.

Il commento su Simone Di Pasquale e le rivelazioni sulla vita privata

Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito il suo intervento esprimendo il suo pensiero anche su Simone Di Pasquale a proposito del quale in diverse occasioni si è espressa in modo positivo. Nello specifico a proposito del ballerino ha rivelato che nello show di Rai 1 condotto dalla Carlucci “E’ in un ruolo che lo mortifica perché è molto intelligente”. La giornalista in ultimo ha poi risposto a delle domande sulla sua vita privata rivelando di avere un ottimo rapporto con il padre del figlio Leon. A proposito della madre da poco scomparsa ha invece rivelato che a mancarle sono le lunghe chiacchierate al telefono prima della sua malattia.