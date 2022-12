Oggi è un altro giorno, Maurizio Costanzo parla di Memo Remigi e gela Serena Bortone, “Quanta ipocrisia”

0 SHARES Condividi Tweet

A Oggi è un altro giorno è andato ospite, in collegamento, Maurizio Costanzo che, ad un certo punto, ha evocato Memo Remigi, Serena Bortone è rimasta qualche secondo di ghiaccio

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, la seguitissima e amatissima trasmissione condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti c’era anche Maurizio Costanzo, che era in collegamento da casa sua e che, per qualche secondo, ha messo in grande imbarazzo Serena Bortone. Vediamo cosa è accaduto.

Maurizio Costanzo lancia una frecciatina a Serena Bortone su Memo Remigi, grande imbarazzo della Bortone

Ieri, Maurizio Costanzo è andato ospite, anche se in collegamento, a Oggi è un altro giorno.

Il giornalista tra le tante cose che ha raccontato anche sulla sua carriera, ha poi voluto fare un accenno alla puntata di “Stanotte a Milano” condotta da Alberto Angela. Tutti quelli che hanno seguito il programma di Angela, hanno notato che la canzone di Memo Remigi che ha fato da sottofondo al programma non è stata cantata dal cantante ma da Malika Ayane proprio per la condotta che ha avuto Memo Remigi nel programma della Bortone ai danni di Jessica Morlacchi.

Marzio Costanzo in questa faccenda si era schierato dalla parte di Remigi dicendo che l’espulsione dal programma era cosa esagerata e ieri ha fatto una battuta alla Bortone sull’argomento: “È stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi“.

La reazione di Serena Bortone

La scelta di far cantare a Malika Ayane la canzone di Memo Remigi, Innamorati a Milano già aveva sollevato un polverone perchè era sembrata uno sfregio al cantante che è stato messo fuori dalla Rai.

A quella esternazione di Costanzo, Pino Strabioli, si è messo a ridere ma la Bortone ha avuto la prontezza di riuscire subito a portare a discussione da un’altra parte e ha chiesto a Costanzo: “Maurizio, ma la tv non ti annoia mai?”.

Sui social, si è scatenata una polemica e c’è chi ha detto: “Prima lo cacciano senza possibilità di riammissione anche dopo le scuse dalla Rai, poi la notte di #Natale fanno cantare ad un’altra interprete #InnamoratiAMilano. Evitabile”, ma anche: “Costanzo evoca Memo Remigi e la Bortone reagisce come se avesse visto un fantasma”, oppure “Patetica. Manco fosse uno stragista”, e, ancora: “Il bello è che in un paese a stragrande maggioranza cattolica ci si riempie a sbafo la bocca di ‘perdono’ eccetera… Ah, quanta ipocrisia… “.