Gf vip, Luca Onestini una furia contro Soleil Sorge “Lei mi ha tradito”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip, Luca Onestini dopo la puntata spara a zero contro Soleil Sorge, sua ex fidanzata.

Nella serata di ieri lunedì 26 dicembre 2022 è andata in onda una nuova puntata del programma di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip. Come tutti sappiamo, Sonia Bruganelli è stata assente per la puntata di ieri e lo sarà anche per il 2 gennaio, perchè è volata a Dubai insieme alla sua famiglia per le festività natalizie. Al suo posto sono arrivati in studio Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Non sono mancati i momenti esilaranti nella puntata, soprattutto quando Soleil ha parlato a Luca Onestini, suo ex fidanzato, criticandolo per il comportamento tenuto all’interno della casa. Una volta finita la puntata, l’ex tronista è apparso una furia. Ma cosa è accaduto?

Grande fratello vip, Soleil Sorge sostituisce Sonia Bruganelli

Nel corso della puntata del Grande fratello vip dello scorso 26 dicembre, Sonia Bruganelli la nota opinionista del programma è stata sostituita da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Nel corso della puntata, proprio quest’ultima ha espresso il suo giudizio piuttosto critico e duro nei confronti di Luca Onestini, suo ex fidanzato, per il comportamento tenuto all’interno della casa in queste settimane ed in particolar modo negli ultimi giorni. Soleil ha definito l’ex tronista un grande giocatore di reality.

Antonella Fiordelisi contro l’ex gieffina

Subito dopo la puntata, la prima a scagliarsi contro Soleil è stata Antonella Fiordelisi che si è lamentata ed ha anche lanciato una stoccata nei confronti dell’ex gieffina e di Pretelli.“Hai visto che si sono addormentati? E ci credo che si è addormentata quando ho parlato in latino, non lo capisce. Le ho detto prendi appunti, visto che dormi quando parlo il latino”.

Luca Onestini una furia contro la sua ex

Ad ogni modo, chi è apparso piuttosto infuriato contro la Sorge è stato lui Luca Onestini che subito dopo la puntata si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto importante.“Dovrei essere io quello furioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha tradito lei e fa l’inca**ata? Non me ne frega nulla, che sia felice le auguro il meglio. Non capisco perchè ce l’abbia così tanto con me“. Luca ha anche aggiunto che Soleil sicuramente troverà sempre il modo e l’occasione per attaccarlo . “E’ chiaro che Nikita aveva sparlato di Sarah con me. Eppure lei è venuta contro di me ancora. Se voi mi date un pugno in faccia lei commenterà dicendo che è colpa mia che ho sbattuto contro la vostra mano”.Questo ancora quanto aggiunto dall’ex tronista.