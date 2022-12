Sanremo, Amadeus lascia tutti senza parole, cosa è accaduto poche ore fa

0 SHARES Condividi Tweet

A Sanremo arriverà Salmo come ospite per ben due puntate. Il rapper nel 2020 aveva rifiutato, mentre adesso si dice entusiasta di questa possibilità.

In questi giorni non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo 2023, la manifestazione canora più importante d’Italia che inizierà tra poche settimane e che si preannuncia ancora una volta un grande successo. Lo scorso 18 dicembre il direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato i super ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston ed a gran sorpresa, Amadeus ha fatto il nome di Salmo. Pare che il rapper avesse rifiutato in un primo momento l’invito, salvo poi cambiare idea. Ma come stanno le cose?

Festival di Sanremo 2023, ecco le novità annunciate da Amadeus

Il noto direttore artistico del Festival di Sanremo nella serata di ieri ha annunciato delle novità per quanto riguarda la nuova edizione della Kermesse canora più importante d’Italia che prenderà il via a febbraio. Nel corso dell’edizione serale del Tg1 di ieri, domenica 18 dicembre, Amadeus ha annunciato la presenza del super ospite, ovvero Salmo. Si tratta di un artista italiano, un rapper molto famoso e che in questi ultimi anni ha ottenuto un grandissimo successo. Il suo vero nome è Maurizio Pisciottu e quest’ultimo si esibirà ben due volte. Si esibirà, inizialmente, nel corso della prima puntata della kermesse ovvero il 7 febbraio e la seconda sabato 11 febbraio, ovvero la serata conclusiva.

Il direttore artistico annuncia Salmo come ospite della kermesse

“Una notizia che posso confermarvi, la presenza di questo palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla Costa, ed è la Costa Smeralda, dove ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo. Ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno, cioè Salmo. Salmo viene a Sanremo, apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi”. Questo l’annuncio ufficiale di Amadeus.

Salmo dopo il rifiuto nel 2020 adesso è pronto per il Festival

La notizia ha colto di sorpresa, visto che il rapper pare che avesse rifiutato la proposta, nel lontano 2020, quando al suo posto poi il direttore artistico puntò su Salmo. “Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante voglio ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio”. Queste le parole del rapper che adesso è pronto invece a calcare il tanto prestigioso palco dell’Ariston.