Ballando, Fiorello al veleno contro il programma di Milly Carlucci “C’è gente che non viene mai eliminata e non capisco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, Fiorello contro il programma di Milly Carlucci. Il noto showman esprime il suo parere sul programma di Rai 1.

Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è finito ancora una volta al centro delle critiche. Sembra che questa volta a schierarsi contro sia stato Fiorello, il noto showman che da diversi giorni è tornato in tv con il programma Viva Rai 2. Eppure, il programma condotto da Milly Carlucci è uno dei più amati di tutti i tempi ed ogni puntata è seguita da milioni di telespettatori. Ma cosa ha riferito Rosario Fiorello?

Ballando con le stelle finisce al centro delle critiche di un noto vip

Fiorello bacchetta Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 più amato di sempre. L’ultima edizione del programma in questione, in realtà, è stata una delle più seguite di sempre, con quasi quattro milioni di telespettatori a puntata, in media. A parlare del programma di Milly Carlucci, in questi giorni è stato Rosario Fiorello, il quale nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai 2 ha ammesso di non perdersi proprio una puntata di Ballando e di conoscere bene il programma.

Rosario Fiorello contro Ballando con le stelle

Proprio a tal riguardo, il noto comico italiano, ha confessato di non amare proprio le dinamiche della gara. Secondo Fiorello c’è un problema di regolamento che in qualche modo va a rovinare lo spettacolo, che di per se è molto bello. Fiorello ha affermato poi “È un programma che io adoro tantissimo. Ogni sabato sera sono lì a guardare, però non ci ho capito niente. Io non ho capito il regolamento. C’è gente che non viene mai eliminata, sta sempre lì”. Queste le parole del comico, il quale ad un certo punto ha fatto anche un riferimento al ripescaggio avvenuto nel corso della puntata dello scorso 17 dicembre.

La stoccata dello showman

“A un certo punto ho visto che hanno eliminato Mughini. Mi dispiace, mannaggia. Ho pensato. ma poi.. ‘E ora Mughini!’. Ma come mai? Ma qual è il sistema di regole? Manco nella finanziaria ci sono tanti emendamenti! C’è il tesorino del tesoretto del tesorone. Uno si chiede ‘Ma perché quello è tornato a ballare? Perché ha 28 punti sulla patente”. Questa la stoccata dello showman, parole che in un certo qual modo sono state condivise da diversi fan. Secondo Fiorello il programma si sta trasformando in “Parlando con le stelle”, visto che in questa edizione ci sono state tante chiacchiere, troppe liti.