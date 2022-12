Alessandro Egger, sua madre prima gli da del bugiardo poi attacca Ballando

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Egger, sua madre gli da del bugiardo. Arriva la replica al veleno del ballerino che a Ballando con le stelle vola direttamente in finale.

E’ guerra tra Alessandro Egger e la madre. E’ stato Alessandro a far polemica questa volta, dopo che la madre gli ha dato praticamente del bugiardo. Intanto, Alessandro è in finale a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 che volge ormai al termine. La finale andrà infatti in onda il prossimo venerdì 23 dicembre. Alessandro si è meritato questa finale e questo è il pensiero comune, dato che è uno dei ballerini più bravi di questa edizione del programma di Rai 1. Ma cosa sta accadendo con la madre?

Alessandro Egger vola in finale a Ballando con le stelle

Alessandro Egger vola direttamente in finale a Ballando con le stelle, insieme a Tove Villfor. Non è di certo una grande sorpresa, visto che Alessandro è effettivamente uno dei ballerini più bravi di questa edizione di Ballando con le stelle. Ad ogni modo, su di lui in queste settimane si sono anche accesi i riflettori. Per quale motivo? Il ballerino sembra che abbia parlato del suo rapporto con la madre, rilasciando qualche dichiarazione che non è stata presa bene da quest’ultima.

La madre di Alessandro smentisce le sue parole

Alessandro è stato ospite a La vita in diretta, il programma di Alberto Matano, insieme ad Anna Pettinelli. Quest’ultima in qualche modo ha voluto punzecchiare Egger parlando dell’intervista rilasciata da Cristina Egger, ovvero la madre, che ha smentito le dichiarazioni del figlio. “Io credo alla versione di Alessandro ma in questi giorni io ho letto anche l’intervista alla mamma di Ale che ha proposto una versione diversa, allora dice solo baggianate mamma?”. Queste le parole di Anna Pettinelli, apparse come una provocazione, colta dallo stesso Alessandro. “Le dichiarazioni di mia mamma non riportano assolutamente la realtà dei fatti. Se io fossi della stirpe dei Savoia allora sarei un pazzo che è scappato di casa”, ha aggiunto Egger piuttosto infastidito.

Le parole di Cristina Egger

“Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: “Ah poverino, chissà che madre”. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato. È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni, non a 17 come dice. È vero che ha iniziato la sua vita e si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, visto che mio marito è un ingegnere e ha sempre cercato di portarlo verso un lavoro più concreto. Continuano a mandare avanti la storia di Alessandro che ha dormito con i clochard. Mai nella vita, Alessandro ha dormito con i clochard. Mai. Mi dica lei, Alessandro è uno che può mai aver dormito con i clochard? Ma ha capito che io vivo in una villa del Seicento! E non capisco la produzione come faccia a mandare in onda queste bugie”.