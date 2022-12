Antonella Mosetti fa una gaffe terribile: “Giuliacci è morto, poretto”, lui replica in diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Mosetti pensa che il Colonnello Giuliacci sia morto. Lui replica in diretta tv “Ma come morto?”

Gaffe per Antonella Mosetti, la quale nel corso di una diretta su Instagram con i suoi follower ha fatto un grande errore. La showgirl, particolarmente seguita sui social, avrebbe iniziato a chiacchierare con i suoi follower, circa un centinaio di persone. Poi ad un certo punto, improvvisamente e con grande stupore per Antonella come per tutti gli altri, è arrivato anche il commento del Colonnello Mario Giuliacci. La Mosetti però, è stato proprio in quel momento che ha commesso una gaffe, pensando che Giuliacci fosse morto.

Antonella Mosetti fa una gaffe strepitosa su Instagram

Antonella Mosetti, sempre particolarmente attiva sui social, nella giornata di ieri ha trovato il tempo ed il modo di poter fare una diretta su Instagram. Chiacchierando con i suoi follower, circa un centinaio, dopo l’arrivo in chat di un “Colonnello Mario Giuliacci”, la showgirl avrebbe commesso una gaffe. La Mosetti avrebbe detto “Ah certo, ui ha lavorato in Rai con me tante volte.

La battuta su Giuliacci, il colonnello replica in diretta

Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio“. La Mosetti pensava che quel commento fosse stato scritto da qualche pagina o qualcuno che semplicemente si era registrato con questo nome sui social, invece era proprio il Colonnello in persona. “Ma come morto? Sono io che scrivo”. Insomma, una battuta che di certo non è passata inosservata e che ha fatto poi sorridere tutti i follower che erano in collegamento con Antonella.

Che fine ha fatto Antonella?

Antonella Mosetti è da un pò di tempo che non si fa vedere in tv, se non per qualche ospitata. Proprio in questi giorni ha rilasciato un’intervista, parlando della sua attuale vita, dicendo di vivere grazie ai social. “Lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans. Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta”, ha detto Antonella Mosetti.” Come mai ero sparita dai social per un periodo? C’è stato un cambio di telefono. Hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram, social che io aprì nel 2011/2012 quando ancora non c’erano grandi tutele come identità a due fattori, uscite poi negli anni, se non la richiesta del numero di telefono”. Queste le parole dichiarate dalla Mosetti.