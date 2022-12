Sanremo, Anna Oxa scrive un post misterioso che lascia tutti senza parole, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Oxa, che sarà presente al Festival di Sanremo come big in gara, nelle scorse ore ha condiviso un particolare post sui social che ha spiazzato tutti i fan.

Sono trascorsi pochi giorni da quando Amadeus ha reso nota la lista degli artisti in gara nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo. E tra questi nomi è emerso anche quello dell’amatissima Anna Oxa. Proprio quest’ultima però nelle ultime ore ha condiviso un post sui social di cui si sta tanto parlando. Esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Anna Oxa tra i big in gara al Festival di Sanremo

Tutti conoscono e soprattutto tutti amano la bellissima Anna Oxa, celebre cantante e conduttrice televisiva italiana che nel corso della sua splendida e lunga carriera ha avuto l’opportunità di esibirsi al fianco di altri celebri artisti. Tra questi ad esempio Amedeo Minghi e Fausto Leali ma anche Roberto Vecchioni, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e molti altri. Tra pochi mesi Anna Oxa calcherà l’ambito palco del Teatro Ariston e proprio tale notizia ha colto di sorpresa molte persone in quanto tra la Oxa e la Rai i rapporti sembrerebbero essere tesi da diversi anni.

Le polemiche nate tra Anna Oxa e la Rai

Nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera proprio un anno fa ecco che Anna Oxa si è espressa abbastanza duramente nei confronti della Rai, rete alla quale l’artista sembrerebbe aver fatto causa nel 2019. Tutto ha avuto inizio in seguito alla partecipazione di Anna Oxa a Ballando con le stelle nel 2013. Proprio nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci l’artista si è fatta male e da quel momento ha rivelato di aver avuto chiuse le porte da parte della Rai. Secondo quanto affermato dalla Oxa l’ufficio legale Rai avrebbe bloccato le richieste di alcuni programmi che avrebbero gradito la sua presenza. Insomma, problemi questi che però sia la Oxa sia la Rai sembrerebbero essere riusciti a superare come testimonia il fatto che proprio la Oxa sarà uno dei big in gara nel corso della prossima edizione del Festival della canzone italiana.

Il post social condiviso dalla celebre artista

Anna Oxa nelle scorse ore ha condiviso un post sui social che ha spiazzato un po’tutti i suoi fan. Nello specifico l’artista ha condiviso una sua fotografia sotto alla quale ha scritto delle particolari parole. Dopo aver precisato che proprio lei fa parte della storia della musica ha poi aggiunto “Chi sta implodendo in queste ore non potrà non mai cambiare il corso della storia… La canzone? Chi sta rosicando “avrà un altro pugno in faccia”. Ma a chi sono rivolte le sue parole? In realtà al momento la risposta non sembrerebbe essere chiara, ma chissà proprio la Oxa nel corso delle prossime ore potrebbe decidere di fare chiarezza sulla questione.