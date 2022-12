Chanel Totti seguitissima sui social, cosa le scrivono i follower

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti è sempre più seguita sui social e secondo molti followers la giovanissima figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbe presto essere pronta a fare il suo debutto in televisione.

Da ormai diversi mesi la bellissima Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, si trova al centro del gossip. La giovane è infatti molto attiva sui social dove a seguirla sono tantissime persone. Ma, farà presto il suo debutto in televisione oppure no? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chanel Totti sempre più protagonista del gossip

Ha solamente 15 anni la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ovvero la bellissima Chanel Totti. La ragazza è sempre molto attiva sui social dove è solita condividere video di vario tipo e tante belle fotografie in cui appare sempre in grande forma. A seguirla sono moltissime persone, e nello specifico proprio su TikTok la ragazza può contare sull’affetto di circa 400 mila followers. Molti sono coloro che non riescono a fare a meno di seguire le sue dirette e commentare le sue fotografie rivolgendole bellissimi complimenti. Ma allo stesso tempo diversi sono gli haters che le rivolgono delle dure critiche, molte di queste legate in particolar modo al suo aspetto. Chanel infatti viene accusata da molti di sembrare più grande di quella che è la sua reale età.

Chanel Totti pronta a fare il suo debutto in televisione?

La figlia di Ilary e Francesco è pronta a fare il suo debutto in televisione oppure no? Questa è una delle domande che molte persone che amano seguirla si saranno poste almeno una volta. In realtà dare una risposta chiara e certa non è possibile ma in generale è comunque possibile dire che sicuramente potrebbe sentirsi pronta di farlo in quanto sembrerebbe avere una certa predisposizione per le telecamere, a differenza del fratello Cristian Totti che invece non ama stare sotto i riflettori o esibirsi sui social. Infatti mentre Cristian è più appassionato di calcio, come papà Francesco, ecco che Chanel potrebbe aver preso da mamma Ilary ed essere quindi più interessata al mondo della televisione e dello spettacolo. “Ti vedo già in tutti i reality” ha commentato ad esempio un follower su TikTok come risposta ad uno degli ultimi video condivisi dalla quindicenne.

Le polemiche legate all’aspetto fisico

Chanel Totti si è già trovata in diverse occasioni coinvolta da critiche e polemiche. E ad esempio vi è stato chi ha accusato la ragazza di aver già fatto ricorso alla chirurgia estetica sottolineando inoltre che per il suo aspetto molte volte sembra più una trentenne e non una ragazza di soli 15 anni.